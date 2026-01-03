San Martín oficializó a Luciano Ferreyra como su segundo refuerzo para la temporada 2026

San Martín continúa sumando piezas mientras avanza con la preparación para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Minutos después de oficializar la llegada de Jorge “Tucu” Juárez, la dirigencia confirmó al segundo refuerzo del mercado: Luciano Ferreyra ya firmó su contrato y quedó formalmente vinculado al club.
La confirmación llegó a través de las redes sociales de San Martín de Tucumán, que anunció la incorporación con un mensaje breve, acompañado por imágenes del futbolista rubricando su vínculo y posando con la camiseta del “Santo”. De esta manera, el plantel suma una nueva alternativa ofensiva en plena etapa de armado.
Ferreyra llega proveniente de Central Norte, donde atravesó su temporada más productiva. En el último año disputó 31 partidos, convirtió siete goles y aportó tres asistencias, números que lo pusieron en el radar de varios equipos del ascenso. El extremo izquierdo, de 23 años, pertenece a Rosario Central y arriba a La Ciudadela a préstamo por un año.
Con perfil joven y características ofensivas bien definidas, Ferreyra se suma como una apuesta por velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas. Su incorporación responde a uno de los puntos que el cuerpo técnico había marcado como prioritarios en el análisis inicial del plantel: sumar variantes en ataque para ganar amplitud y opciones en el último tercio del campo.
Así, San Martín empieza a darle forma concreta a su plantel, con dos refuerzos ya confirmados y el objetivo de llegar al inicio del torneo con una base sólida y mayor competencia interna en puestos clave.