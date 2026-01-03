Oficial: Jorge Juárez firmó contrato y es nuevo jugador de San Martín

Mientras el plantel continúa con la puesta a punto de cara al inicio de la acción en la Primera Nacional, uno de los que venía participando finalmente pudo tener la tranquilidad total. Jorge Juárez llegó a la provincia hace algunas semanas y se entrenó como uno más, aunque la firma de su contrato se dilató.
Si bien nunca hubo dudas de que el mediocampista tucumano iba a jugar en San Martín, cualquier mínima incertidumbre llegó a su fin.
Vía redes sociales, la dirigencia del "Santo" confirmó el vínculo entre el ex San Miguel y la institución.
Jorge Juarez, mediocampista proveniente de San Miguel, puso la firma y se transformó en refuerzo para la temporada 2026.
Su carrera y sus números
Jorge Juárez es tucumano, oriundo de Leales, y se fue de la provincia con 15 años para seguir su sueño de ser futbolista.
Tras jugar en la reserva de Aldosivi, bajó a la B Metropolitana y le fue bien: ascendió con Sacachispas. Luego pasó por Gimnasia de Jujuy, donde disputó más de 100 partidos, y en 2025 jugó en San Miguel, con 27 presencias.