Oficial: Jorge Juárez firmó contrato y es nuevo jugador de San Martín

El mediocampista venía entrenando hace dos semanas junto al plantel, y hoy finalmente el club anunció el acuerdo que lo unirá al "Santo" hasta diciembre de este año.

TODO LISTO. Jorge Juárez puso el gancho y es oficialmente del Santo. TODO LISTO. Jorge Juárez puso el gancho y es oficialmente del "Santo".
Hace 2 Hs

Mientras el plantel continúa con la puesta a punto de cara al inicio de la acción en la Primera Nacional, uno de los que venía participando finalmente pudo tener la tranquilidad total. Jorge Juárez llegó a la provincia hace algunas semanas y se entrenó como uno más, aunque la firma de su contrato se dilató.

Si bien nunca hubo dudas de que el mediocampista tucumano iba a jugar en San Martín, cualquier mínima incertidumbre llegó a su fin.

Vía redes sociales, la dirigencia del "Santo" confirmó el vínculo entre el ex San Miguel y la institución.


Su carrera y sus números

Jorge Juárez es tucumano, oriundo de Leales, y se fue de la provincia con 15 años para seguir su sueño de ser futbolista.

Tras jugar en la reserva de Aldosivi, bajó a la B Metropolitana y le fue bien: ascendió con Sacachispas. Luego pasó por Gimnasia de Jujuy, donde disputó más de 100 partidos, y en 2025 jugó en San Miguel, con 27 presencias.

