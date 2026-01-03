Comenzó el Rally Dakar: cómo le fue a los hermanos Benavides y al resto de los argentinos

En la primera jornada del Rally Dakar, los 21 argentinos que participan tuvieron sus primeros kilómetros de acción.
El Prólogo, como se conoce a la mini etapa que se corrió hoy, constó de 14 km cronometrados que sirven para determinar el orden de largada de la etapa 1 mañana.
En esta primera prueba, los resultados fueron en general alentadores para los pilotos y navegantes de nuestro país.
En la categoría de Motos, el salteño Luciano Benavides ratificó su chapa de candidato al finalizar en la cuarta posición, a solo 11 segundos del líder, consolidándose como el mejor exponente nacional en dos ruedas.
A su vez, en la división Challenger, la "armada argentina" mostró su poderío: Nicolás Cavigliasso y David Zille se adjudicaron el cuarto y quinto puesto respectivamente, y Kevin Benavides logró un sólido séptimo lugar, con el que cumplió con la gran expectativa que generaba su debut sobre cuatro ruedas, tras ser dos veces campeón en motos.
Por otro lado, en la clase SSV, Jeremías González Ferioli terminó en un expectante quinto puesto, mientras que Manuel Andújar, en su primera experiencia oficial en esta categoría tras dejar los cuatriciclos, cerró en la 13ª ubicación.
Entre los copilotos que acompañan a pilotos extranjeros, destacó la labor de Augusto Sanz, quien terminó segundo junto a la neerlandesa Puck Klaassen.
Finalmente, la primera alegría absoluta para el país llegó desde la categoría Mission 1000 de energías alternativas, donde Benjamín Pascual se quedó con la victoria en el prólogo con su moto eléctrica, iniciando con el pie derecho la defensa de su título.
La acción de verdad comenzará este domingo con la disputa de la Etapa 1, que consistirá en un extenso "rulo" con epicentro en Yanbu. Los competidores enfrentarán un recorrido total de 518 kilómetros, de los cuales 305 serán de especial cronometrada sobre un terreno que promete ser sumamente exigente, con abundancia de piedras y pistas de tierra que castigarán el físico y la navegación. Gracias a sus destacados tiempos en el Prólogo, figuras como Luciano Benavides y Nicolás Cavigliasso tendrán el privilegio táctico de elegir su posición de largada, una decisión vital para evitar el polvo en suspensión y comenzar a marcar territorio en la lucha por el título de "la carrera más difícil del mundo".