Secciones
LA GACETA
DeportesMás deportes

Comenzó el Rally Dakar: cómo le fue a los hermanos Benavides y al resto de los argentinos

En la categoría Challenger hubo tres presencias de nuestro país entre los diez primeros, con Kevin Benavides séptimo. Por su parte, Luciano fue el mejor argentino en motos.

BUEN COMIENZO. Luciano Benavides arrancó con el pie derecho en su intento de emular a su hermano Kevin: fue cuarto entre las motos. BUEN COMIENZO. Luciano Benavides arrancó con el pie derecho en su intento de emular a su hermano Kevin: fue cuarto entre las motos.
Hace 1 Hs

En la primera jornada del Rally Dakar, los 21 argentinos que participan tuvieron sus primeros kilómetros de acción.

El Prólogo, como se conoce a la mini etapa que se corrió hoy, constó de 14 km cronometrados que sirven para determinar el orden de largada de la etapa 1 mañana.

En esta primera prueba, los resultados fueron en general alentadores para los pilotos y navegantes de nuestro país.


En la categoría de Motos, el salteño Luciano Benavides ratificó su chapa de candidato al finalizar en la cuarta posición, a solo 11 segundos del líder, consolidándose como el mejor exponente nacional en dos ruedas. 

A su vez, en la división Challenger, la "armada argentina" mostró su poderío: Nicolás Cavigliasso y David Zille se adjudicaron el cuarto y quinto puesto respectivamente, y Kevin Benavides logró un sólido séptimo lugar, con el que cumplió con la gran expectativa que generaba su debut sobre cuatro ruedas, tras ser dos veces campeón en motos.

Por otro lado, en la clase SSV, Jeremías González Ferioli terminó en un expectante quinto puesto, mientras que Manuel Andújar, en su primera experiencia oficial en esta categoría tras dejar los cuatriciclos, cerró en la 13ª ubicación. 

Entre los copilotos que acompañan a pilotos extranjeros, destacó la labor de Augusto Sanz, quien terminó segundo junto a la neerlandesa Puck Klaassen. 

Finalmente, la primera alegría absoluta para el país llegó desde la categoría Mission 1000 de energías alternativas, donde Benjamín Pascual se quedó con la victoria en el prólogo con su moto eléctrica, iniciando con el pie derecho la defensa de su título.

La acción de verdad comenzará este domingo con la disputa de la Etapa 1, que consistirá en un extenso "rulo" con epicentro en Yanbu. Los competidores enfrentarán un recorrido total de 518 kilómetros, de los cuales 305 serán de especial cronometrada sobre un terreno que promete ser sumamente exigente, con abundancia de piedras y pistas de tierra que castigarán el físico y la navegación. Gracias a sus destacados tiempos en el Prólogo, figuras como Luciano Benavides y Nicolás Cavigliasso tendrán el privilegio táctico de elegir su posición de largada, una decisión vital para evitar el polvo en suspensión y comenzar a marcar territorio en la lucha por el título de "la carrera más difícil del mundo".

Temas Arabia SauditaArabia SaudíRally Dakar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Del Transmontaña al Dakar: Kevin Benavides se reinventa; ahora correrá con un auto

Del Transmontaña al Dakar: Kevin Benavides se reinventa; ahora correrá con un auto

Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
2

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
3

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”
4

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Que se cuide el trasero: la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado
5

"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
6

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Más Noticias
Que se cuide el trasero: la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Comentarios