Comenzó el Rally Dakar: cómo le fue a los hermanos Benavides y al resto de los argentinos

La acción de verdad comenzará este domingo con la disputa de la Etapa 1, que consistirá en un extenso "rulo" con epicentro en Yanbu. Los competidores enfrentarán un recorrido total de 518 kilómetros, de los cuales 305 serán de especial cronometrada sobre un terreno que promete ser sumamente exigente, con abundancia de piedras y pistas de tierra que castigarán el físico y la navegación. Gracias a sus destacados tiempos en el Prólogo, figuras como Luciano Benavides y Nicolás Cavigliasso tendrán el privilegio táctico de elegir su posición de largada, una decisión vital para evitar el polvo en suspensión y comenzar a marcar territorio en la lucha por el título de "la carrera más difícil del mundo".