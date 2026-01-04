Il pleut, il pleut

Pero la mayor obra suya y la más grande de las paradojas de su vida fue, en realidad, pintar el tiempo. Así como puso la letra de la pastorcita a los acordes del violinista Simon, le encargaron los nombres del calendario revolucionario de Gilbert Romme. La nueva era no debía tener concesiones a la religión ni a la superstición. Romme diseñó la estructura del calendario con una lógica rigurosa: un año de doce meses iguales de treinta días, dividido en semanas de diez (las décades), con la eliminación del domingo y la introducción de días complementarios al final del año para ajustar el ciclo solar. Epiciclos de la Revolución, que le llaman. Nada quedaba librado a la irregularidad heredada. Nótese que, al dejar el irracional número siete y llevar todo a decenas (los días durarían diez horas, cada hora cien minutos, que son, adivinaron, cien segundos), se descansaba cada diez y no cada siete días, o sea, peor que en la monarquía.