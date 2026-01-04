Año nuevo, banda de flotación nueva

Además, se autorizó al Banco a comprar en transacciones menores hasta un cinco por ciento de las operaciones diarias del mercado cambiario. En 2025 fluctuaron entre 200 millones y 600 millones de dólares. Por lo tanto, compraría entre diez millones y 30 millones diarios. Con unos 250 días hábiles para 2026 serían entre 2.500 millones y 7.500 millones de dólares. Como el BCRA pretende sumar entre diez mil millones y 17 mil millones de dólares el resto lo aportarían comercio, inversiones y créditos externos y compras adicionales grandes, también habilitadas. Como referencia de impacto supóngase que la cotización media de enero se acerque pero no toque el techo de la banda (valor medio de 1.548 pesos) y ronde los 1.500 pesos. Por diez millones de dólares por 21 días significaría un aumento de la base monetaria de 315.000 millones de pesos, o 1,146 billones de pesos en la cantidad de dinero (M3), una emisión de 0,7 por ciento con respecto a diciembre 2025. Si el aumento de base comprando dólares continúa la emisión será cada mes porcentualmente menor. De todos modos, anular el efecto inflacionario requerirá que aumente la demanda por dinero lo que depende de las expectativas de crecimiento económico y de la necesidad de usar pesos.