Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

Cuando este análisis se realiza antes de llegar a la edad jubilatoria, las posibilidades de mejora son aún mayores. La anticipación permite regularizar aportes faltantes, corregir desvíos, optimizar la historia laboral y planificar un complemento por fuera del sistema, como un seguro o plan de retiro a mediano y largo plazo. De este modo, es posible aspirar a una etapa pasiva donde el ingreso jubilatorio se acerque, iguale o incluso supere el ingreso que se tenía en actividad.