Un relato sobre las Navidades de antaño

Continúa la señora Pérez del Cerro: “empezaban en una casa, por lo general eran varios hermanos quienes entonaban sus canciones y villancicos navideños. Los niños vecinos al escuchar la música salían de sus hogares y formaban un coro y continuaban al próximo pesebre… Y así seguían la vuelta de casa en casa llevando velitas y cantos para la ocasión. Siempre terminaban la ronda en el pesebre más importante de la ciudad, el que contaba con unas imágenes maravillosas, el de las ‘niñas’ (las tías solteras de más de 70 años), Petronita Cossio y sus dos hermanas, que acogían después de los cantos a toda esta alegre juventud de cantores y les convidaban chocolate bien espumoso y vainillas hechas en la casa de las ‘niñas”’ Cossio. Pero era durante estos villancicos donde se formalizaban promesas de amor y pequeños roces de manos al poner flores adornando los pesebres. ¡¿Cuantas ilusiones, alegrías y frustraciones se habrán tejido en esos días?!”