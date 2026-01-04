La foto de la semana

No podía ser de otra manera: el año empezó con temperaturas altísimas y, como es tradición, la tucumanidad partió rauda en procura del fresco.
Esta imagen fue capturada en la orilla del río Loro, paisaje ideal para guardar el recuerdo con forma de selfie (bien planificada, como se ve, con todos en perfecta hilera).
El jueves, una vez recuperados de los festejos de Año Nuevo, muchos marcharon hacia El Cadillal. En otros balnearios de la provincia la respuesta fue idéntica. Enero está aquí y será cuestión de surfearlo. Ya estamos acostumbrados.