El dios de los ateos

El ateo deambula entre él y el dios de los demás. Es quien desde su balcón de asomarse al misterio, no cree. Lo niega, sin fisuras, con un potente discurso del no. Claro que no en modo pasivo. Fervor en la palabra significativa. Su no creer es casi un acto. Tiene el dinamismo del hacer, del pensar. Del no creer, como acción que requiere -como toda acción- energía. De tanta recurrencia al acto de pronunciar dios, o de escucharle a otros decirlo, se apoltrona en su personalidad de ateo y se lanza -catecismo de una sola hoja, la del “NO” en ristre- y sienta las bases sobre las que edificará impetuoso -y desde una exuberante personalidad- las acusaciones contra “dios”.