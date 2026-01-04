Pensar la religión

Nuestro mundo se encuentra en una encrucijada de la que quizá pocos son conscientes. Cuando a finales de los años 80 se vino abajo el comunismo parecía inaugurarse una nueva época de libertad, paz y prosperidad para todos. No ha sido así por diversos factores (terrorismo islámico, capitalismo egoísta, globalización, nacionalismo creciente, etc.), pero con la “Oda a la alegría” de Friedrich Schiller (1785) me gusta imaginar un mañana luminoso en el que todos nos queramos como hermanos y nos sintamos verdaderamente libres. Copio de la versión que hizo popular Miguel Ríos a finales de los 60: “Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos”.