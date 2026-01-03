Macri celebró la detención de Maduro y pidió el restablecimiento democrático en Venezuela

A través de su cuenta de la red social X, el ex jefe de Estado afirmó: "Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela".