Fuerte movimiento en la Terminal de Ómnibus: Raco y Amaicha del Valle, los destinos más elegidos

Víctor, empleado de la empresa El Simoqueño, señaló a este diario que el movimiento hacia Raco y zonas aledañas comenzó a incrementarse con el inicio de las vacaciones. “Siempre pasa lo mismo a esta altura del año. Aumenta un poquito más el movimiento de la gente que va a descansar, tanto a Raco como a El Cadillal y El Siambón”, explicó.