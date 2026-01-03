Fuerte movimiento en la Terminal de Ómnibus: Raco y Amaicha del Valle, los destinos más elegidos

El verano se siente en Tucumán y, con él, el movimiento turístico comienza a intensificarse. La Terminal de Ómnibus muestra un importante flujo de pasajeros, impulsado principalmente por la creciente demanda de pasajes hacia Raco y Amaicha del Valle, dos de los destinos más buscados por los tucumanos para descansar y escapar del calor.
Sí, a pocos días de iniciado el 2026, trabajadores de las empresas de transporte confirmaron a LA GACETA que el aumento en la venta de pasajes es el habitual para esta época del año, aunque con un ritmo sostenido desde diciembre.
Víctor, empleado de la empresa El Simoqueño, señaló a este diario que el movimiento hacia Raco y zonas aledañas comenzó a incrementarse con el inicio de las vacaciones. “Siempre pasa lo mismo a esta altura del año. Aumenta un poquito más el movimiento de la gente que va a descansar, tanto a Raco como a El Cadillal y El Siambón”, explicó.
En cuanto a los costos, detalló que el pasaje desde la capital hasta Raco tiene un valor de $4.600, abonado directamente al chofer, mientras que existe una promoción de ida y vuelta por $7.500. “En esta época no reducimos horarios, al contrario, reforzamos los servicios los fines de semana cuando hay mayor demanda”, agregó. El boleto a El Cadillal, en tanto, cuesta $3.600.
Desde otra de las boleterías, Fernando, trabajador de la empresa Aconquija, confirmó un fuerte crecimiento en la venta de pasajes hacia Amaicha del Valle. “Se notó claramente el inicio de la temporada. Hoy hubo mucho movimiento durante toda la mañana”, sostuvo, y remarcó que los días de mayor demanda suelen ser viernes y sábados.
Respecto a los precios, indicó que el pasaje a Amaicha del Valle cuesta $23.000 solo ida, mientras que la promoción ida y vuelta asciende a $40.000, con vuelta confirmada. “En todos los destinos tenemos promociones para quienes compran con anticipación”, aclaró.
Además, destacó que Tafí del Valle y El Mollar continúan siendo los puntos con mayor movimiento dentro de los Valles Calchaquíes, seguidos por Amaicha. “Diciembre ya mostró un buen nivel de ventas anticipadas y se espera que enero sea el mes más fuerte, con un incremento progresivo a medida que avancen los días”, concluyó.