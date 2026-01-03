Patricia Bullrich, sobre la captura de Maduro: “Es un día histórico”

La senadora nacional Patricia Bullrich consideró que la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, representa “un día histórico” para la región y celebró el anuncio realizado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la ex ministra de Seguridad destacó la decisión de Estados Unidos y recordó que la Argentina declaró al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista.
En ese marco, sostuvo que se trata de una “estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”.
Bullrich vinculó la detención del mandatario venezolano con el combate regional contra el crimen organizado y el narcotráfico, al que atribuyó un fuerte entramado político y estatal en Venezuela. Según afirmó, el Cartel de los Soles opera como un grupo extremista con alcance internacional.
“Hoy es un día histórico. Está llegando la paz y la libertad a Latinoamérica”, expresó la legisladora, quien celebró el impacto que, a su entender, tendrá el hecho en el escenario político regional.
