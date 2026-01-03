Antes del ataque estadounidense, Maduro se reunió con altos funcionarios chinos

El encuentro, que se extendió por más de tres horas, buscó proyectar una imagen de cohesión absoluta entre ambos gobiernos frente a la presión ejercida por la administración de Donald Trump. Durante la reunión, el mandatario venezolano utilizó una definición que fue interpretada por analistas como un mensaje directo hacia Washington: describió la relación bilateral con China como una “unión perfecta, a toda prueba y a todo momento”.