Así funciona la maquinaria que convierte las palabras en “oficiales”

Extranjerismos

El impacto de internet y de la comunicación digital se refleja en decisiones que suelen despertar polémica. El verbo “loguearse” ingresa como forma plenamente adaptada al español, mientras que “gif”, “hashtag”, “mailing” y “streaming” se mantienen como extranjerismos crudos, con grafía original y escritura en cursiva. En estos casos, se advierte que la RAE no impone; más bien describe el estado actual del uso y distingue entre lo que se ha integrado al sistema del idioma y lo que aún conserva su condición de “préstamo”.