La industria sigue en caída y permanece casi 9% por debajo de los niveles de 2023

El informe advierte que la combinación de la retracción industrial, la pérdida de puestos de trabajo y el debilitamiento del sistema universitario y de la inversión en ciencia y tecnología conforma un círculo difícil de revertir. “Sin una industria sólida no hay desarrollo posible; promover sectores dinámicos es necesario, pero no puede hacerse dejando de lado a la industria nacional que históricamente sostuvo el empleo calificado, la universidad pública y la movilidad social en la Argentina”, concluyó Suppo.