Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Milan va por la cima ante el Cagliari: sin Giménez pero con Modric en la Serie A

El Rossoneri visita al Cagliari en la Jornada 18 de la Serie A con la misión de escalar a lo más alto de la tabla, mientras enfrenta varias bajas en la ofensiva.

El encuentro es televisado a través de Disney+ El encuentro es televisado a través de Disney+
Hace 1 Hs

AC Milan llega al encuentro contra Cagliari con la posibilidad de quedar como líder de la Serie A 2025-26 si logra un triunfo en la Jornada 18 y dependiendo del resultado de Inter, su principal rival por el título.

Para este partido, el entrenador Massimiliano Allegri mandó un once ofensivo sin el mexicano Santiago Giménez, quien continúa su recuperación tras una operación de tobillo que lo tendrá fuera de las canchas por entre tres y cuatro meses, según confirmó el DT. Con su ausencia, el club apuesta por otras piezas de ataque.

En cuanto a las formaciones, Milan alinea con el esquema 4-2-3-1 con figuras como Luka Modric, el experimentado mediocampista croata en el centro del campo, Christian Pulisic y Rafael Leão en el frente ofensivo. En el Cagliari, que lucha por alejarse de la zona baja, el equipo local presenta un 3-5-2, aunque sin grandes nombres de selección.

El histórico volante croata es la máxima figura del conjunto milanés. El histórico volante croata es la máxima figura del conjunto milanés.

Con apenas un punto de diferencia respecto a Inter en la punta y una racha invicta en ascenso, Milan sabe que cualquier tropiezo puede costarle caro en la pelea por el campeonato italiano.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
5

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
6

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Más Noticias
“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

Atlético Tucumán avanza en el mercado de pases; Colace podría sumar un volante que Belgrano acaba de liberar

Atlético Tucumán avanza en el mercado de pases; Colace podría sumar un volante que Belgrano acaba de liberar

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Comentarios