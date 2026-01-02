Milan va por la cima ante el Cagliari: sin Giménez pero con Modric en la Serie A

AC Milan llega al encuentro contra Cagliari con la posibilidad de quedar como líder de la Serie A 2025-26 si logra un triunfo en la Jornada 18 y dependiendo del resultado de Inter, su principal rival por el título.
Para este partido, el entrenador Massimiliano Allegri mandó un once ofensivo sin el mexicano Santiago Giménez, quien continúa su recuperación tras una operación de tobillo que lo tendrá fuera de las canchas por entre tres y cuatro meses, según confirmó el DT. Con su ausencia, el club apuesta por otras piezas de ataque.
En cuanto a las formaciones, Milan alinea con el esquema 4-2-3-1 con figuras como Luka Modric, el experimentado mediocampista croata en el centro del campo, Christian Pulisic y Rafael Leão en el frente ofensivo. En el Cagliari, que lucha por alejarse de la zona baja, el equipo local presenta un 3-5-2, aunque sin grandes nombres de selección.
Con apenas un punto de diferencia respecto a Inter en la punta y una racha invicta en ascenso, Milan sabe que cualquier tropiezo puede costarle caro en la pelea por el campeonato italiano.