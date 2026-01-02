Hay que salir a bailar: la danza puede ser más eficaz que los antidepresivos

Los neurocientíficos reconocieron en las personas con depresión una reducción de la expresividad facial, los gestos y las posturas. Se trata, como lo denominan, de una pérdida del vocabulario emocional del cuerpo. Ante este trastorno del estado de ánimo, los movimientos se acotan y hasta se limitan. Pero diversas actividades demostraron que sirven para mejorar el estado de ánimo. Entre ellas, la más destacada es la danza.