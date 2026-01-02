Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

¿Pensás en estudiar en Córdoba?: precios y opciones para vivir en una residencia

Una nueva residencia para estudiantes y jóvenes profesionales abrirá en enero en el barrio Nueva Córdoba. Cuánto cuesta vivir allí, qué incluye la propuesta y qué gastos adicionales hay que tener en cuenta.

RESIDENCIAS. Wanna Nueva Córdoba abrirá oficialmente en enero, con cupos limitados y reservas ya habilitadas en wannacolive.com. RESIDENCIAS. Wanna Nueva Córdoba abrirá oficialmente en enero, con cupos limitados y reservas ya habilitadas en wannacolive.com. / WANNA COLIVE
Hace 2 Hs

Tucumán cuenta con una amplia oferta universitaria, con instituciones como la UNT, la UNSTA y la USPT, que cada año reciben a miles de estudiantes de la provincia y la región. Sin embargo, para muchas personas la decisión de estudiar también implica salir de su lugar de origen, explorar otras ciudades y acceder a nuevas experiencias académicas y personales. En ese camino, Córdoba aparece como uno de los destinos más elegidos.

Mudarse para estudiar implica, además de elegir carrera y universidad, decidir dónde vivir. En ese contexto, una nueva residencia orientada a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales se suma a la oferta habitacional en una de las zonas más demandadas de la ciudad.

Se trata de Wanna Nueva Córdoba, una residencia que abrirá sus puertas en enero de 2026 y estará ubicada en San Lorenzo 163, en el barrio Nueva Córdoba, a pocas cuadras de facultades, espacios culturales y zonas comerciales.

Cómo es la propuesta

La residencia funciona bajo el modelo de coliving, una modalidad que combina habitaciones privadas con espacios compartidos. El edificio contará con habitaciones privadas con baño en suite, cocinas equipadas de uso común, sala de estudio, espacios de coworking y livings compartidos.

Además, la propuesta incluye actividades comunitarias pensadas para quienes buscan no solo un lugar donde vivir, sino también una experiencia de convivencia en un entorno urbano, con contratos flexibles y sin las exigencias habituales del alquiler tradicional.

Cuánto cuesta vivir en una residencia en Nueva Córdoba

El valor mensual para vivir en Wanna Nueva Córdoba parte desde los U$S 250 por persona, según el tipo de habitación. Los precios están expresados en dólares, aunque existe la posibilidad de abonar en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina.

Al monto mensual es importante sumarle otros costos asociados al ingreso y a los servicios:

- Depósito en garantía: equivalente a un mes de alquiler.

- Matrícula de ingreso: U$S 200 por persona.

- Servicio de electricidad: no está incluido y se abona aparte.

El servicio de limpieza es opcional y tiene valores diferenciados según el tipo de habitación:

- Habitación individual: U$S 60

- Habitación compartida: U$S 40

- Habitación triple: U$S 30

A quiénes está dirigida

La residencia está pensada principalmente para estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que buscan vivir cerca de los principales polos académicos y culturales, con espacios equipados y contratos más flexibles que los del alquiler convencional.

La apertura oficial está prevista para enero de 2026. Los cupos serán limitados y las reservas, condiciones y disponibilidad pueden consultarse en el sitio oficial de la empresa: www.wannacolive.com

Wanna Colive, la empresa detrás del proyecto, ya cuenta con otras propiedades operativas en el país y anunció que proyecta nuevas aperturas en Tucumán durante este año.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánCórdobaEl PaísWhatsAppUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoArgentinaSan LorenzoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en Córdoba: un hombre murió ahogado en una cascada de La Cumbrecita

Tragedia en Córdoba: un hombre murió ahogado en una cascada de La Cumbrecita

Por qué tu currículum puede ser descartado en segundos: así podés adaptarlo para pasar los filtros ATS

Por qué tu currículum puede ser descartado en segundos: así podés adaptarlo para pasar los filtros ATS

¿Luces bajas o DRL? Qué dice la nueva Ley de Tránsito de Córdoba sobre el uso obligatorio de luces en las rutas

¿Luces bajas o DRL? Qué dice la nueva Ley de Tránsito de Córdoba sobre el uso obligatorio de luces en las rutas

Vivir de la música y recorrer el mundo: buscan artistas para trabajar en cruceros

Vivir de la música y recorrer el mundo: buscan artistas para trabajar en cruceros

Un programa estatal dará hasta U$S 500 mil a startups tecnológicas del país

Un programa estatal dará hasta U$S 500 mil a startups tecnológicas del país

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
5

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Comentarios