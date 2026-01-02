¿Pensás en estudiar en Córdoba?: precios y opciones para vivir en una residencia

Tucumán cuenta con una amplia oferta universitaria, con instituciones como la UNT, la UNSTA y la USPT, que cada año reciben a miles de estudiantes de la provincia y la región. Sin embargo, para muchas personas la decisión de estudiar también implica salir de su lugar de origen, explorar otras ciudades y acceder a nuevas experiencias académicas y personales. En ese camino, Córdoba aparece como uno de los destinos más elegidos.