¿Pensás en estudiar en Córdoba?: precios y opciones para vivir en una residencia

Tucumán cuenta con una amplia oferta universitaria, con instituciones como la UNT, la UNSTA y la USPT, que cada año reciben a miles de estudiantes de la provincia y la región. Sin embargo, para muchas personas la decisión de estudiar también implica salir de su lugar de origen, explorar otras ciudades y acceder a nuevas experiencias académicas y personales. En ese camino, Córdoba aparece como uno de los destinos más elegidos.
Mudarse para estudiar implica, además de elegir carrera y universidad, decidir dónde vivir. En ese contexto, una nueva residencia orientada a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales se suma a la oferta habitacional en una de las zonas más demandadas de la ciudad.
Se trata de Wanna Nueva Córdoba, una residencia que abrirá sus puertas en enero de 2026 y estará ubicada en San Lorenzo 163, en el barrio Nueva Córdoba, a pocas cuadras de facultades, espacios culturales y zonas comerciales.
Cómo es la propuesta
La residencia funciona bajo el modelo de coliving, una modalidad que combina habitaciones privadas con espacios compartidos. El edificio contará con habitaciones privadas con baño en suite, cocinas equipadas de uso común, sala de estudio, espacios de coworking y livings compartidos.
Además, la propuesta incluye actividades comunitarias pensadas para quienes buscan no solo un lugar donde vivir, sino también una experiencia de convivencia en un entorno urbano, con contratos flexibles y sin las exigencias habituales del alquiler tradicional.
Cuánto cuesta vivir en una residencia en Nueva Córdoba
El valor mensual para vivir en Wanna Nueva Córdoba parte desde los U$S 250 por persona, según el tipo de habitación. Los precios están expresados en dólares, aunque existe la posibilidad de abonar en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina.
Al monto mensual es importante sumarle otros costos asociados al ingreso y a los servicios:
- Depósito en garantía: equivalente a un mes de alquiler.
- Matrícula de ingreso: U$S 200 por persona.
- Servicio de electricidad: no está incluido y se abona aparte.
El servicio de limpieza es opcional y tiene valores diferenciados según el tipo de habitación:
- Habitación individual: U$S 60
- Habitación compartida: U$S 40
- Habitación triple: U$S 30
A quiénes está dirigida
La residencia está pensada principalmente para estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que buscan vivir cerca de los principales polos académicos y culturales, con espacios equipados y contratos más flexibles que los del alquiler convencional.
La apertura oficial está prevista para enero de 2026. Los cupos serán limitados y las reservas, condiciones y disponibilidad pueden consultarse en el sitio oficial de la empresa: www.wannacolive.com
Wanna Colive, la empresa detrás del proyecto, ya cuenta con otras propiedades operativas en el país y anunció que proyecta nuevas aperturas en Tucumán durante este año.