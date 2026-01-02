Secciones
Primera baja del año en el gabinete de Milei: renunció el secretario de Culto

Nahuel Sotelo dejó su cargo en el Poder Ejecutivo para asumir como diputado provincial por Buenos Aires, mientras el Gobierno todavía no anunció quién lo reemplazará.

El Gobierno nacional aceptó formalmente la renuncia de Nahuel Sotelo al cargo de secretario de Culto, función que desempeñaba en la órbita de la Cancillería. La medida quedó oficializada a través del decreto 937/2025 y publicado en el Boletín Oficial.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y da curso a la dimisión que Sotelo había presentado el pasado 2 de diciembre, en vísperas de asumir como legislador provincial en la provincia de Buenos Aires.

Sotelo, de 30 años, se desempeñó como secretario de Culto desde agosto de 2024 hasta su salida del cargo, motivada por su elección como diputado provincial por La Libertad Avanza. Incluso antes de los comicios del 7 de septiembre, el dirigente libertario había anticipado públicamente que dejaría su puesto en el Ejecutivo nacional en caso de resultar electo.

Con perfil político y cercanía al asesor presidencial Santiago Caputo, Sotelo era considerado parte de su esquema de confianza dentro del Gabinete. En ese marco, su salida representa una nueva baja en el armado del influyente asesor, que ya había perdido otras figuras de su órbita en los últimos meses.

