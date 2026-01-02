Primera baja del año en el gabinete de Milei: renunció el secretario de Culto

Sotelo, de 30 años, se desempeñó como secretario de Culto desde agosto de 2024 hasta su salida del cargo, motivada por su elección como diputado provincial por La Libertad Avanza. Incluso antes de los comicios del 7 de septiembre, el dirigente libertario había anticipado públicamente que dejaría su puesto en el Ejecutivo nacional en caso de resultar electo.