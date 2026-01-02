Secciones
Hallaron sin vida al joven tucumano que había desaparecido en Termas de Río Hondo

Había sido arrastrado por la corriente, en el río Dulce. Alrededor de 70 personas participaron de la búsqueda, que finalizó esta mañana con el triste desenlace.

Hace 39 Min

El joven tucumano, de 18 años, que había desaparecido bajo las aguas del río Dulce, en un camping en Termas de Río Hondo, fue hallado sin vida.

La noticia fue confirmada a LA GACETA por el jefe de los Bomberos Voluntarios de Santiago del Estero, Alfredo García, quien indicó que el cuerpo fue encontrado este viernes por la mañana en el fondo del río, a unos 70 metros de donde había sido visto por última vez. El cuerpo fue identificado por las autoridades como Facundo Ezequiel Romero, con residencia en Ranchillos.

Alrededor de 70 personas habían participado de manera activa de la búsqueda, entre bomberos, guardavidas, personas de Protección Civil municipal, Prefectura Naval y la Policía.

El adolescente estaba desaparecido desde ayer, cuando fue arrastrado por la corriente. En ese momento, intentó rescatar a su hermano de 14 años -quien logró salir con vida-.

