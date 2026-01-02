Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Al menos 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas a raíz de un incendio desatado durante las celebraciones de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana, una de las estaciones de esquí más exclusivas de Suiza, informó la policía. El episodio ocurrió en medio de los festejos y sacudió al reconocido destino turístico europeo.
Guy Parmelin, presidente de Suiza desde el jueves, describió el siniestro como “una de las peores tragedias” en la historia del país. Al lugar acudieron policías, bomberos y socorristas, mientras medios locales relataron que el resort amaneció con un persistente “olor a quemado”. El incendio se originó alrededor de la 01.30 en el bar Le Constellation, que puede albergar a 300 personas en su interior y a otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.
Video: así comenzó el trágico incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza que dejó 40 muertos
A casi un día de la tragedia, comenzaron a circular en medios locales imágenes del momento en que se inició el incendio. Una foto y un video muestran que las llamas se habrían encendido cuando bengalas adheridas a botellas alcanzaron los paneles acústicos del techo del bar, un espacio subterráneo. Estos materiales, generalmente compuestos por plásticos altamente inflamables, pueden prenderse de forma inmediata ante chispas o partículas incandescentes.
El fuego y el humo obstruyeron la principal salida hacia la terraza, lo que dificultó la huida de los presentes y los posteriores intentos de rescate. Rayan, residente de Crans-Montana, describió cómo varios jóvenes que esperaban ingresar al local pusieron en riesgo su vida para auxiliar a quienes habían quedado atrapados y consiguieron rescatar a algunos en el último momento.
En paralelo, la investigación sigue abierta. La procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que la principal hipótesis es la de “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque la causa inicial aún no pudo establecerse de manera oficial. Por su parte, Victoria, una de las sobrevivientes, declaró a EFE que el incendio comenzó cuando una asistente se subió a los hombros de un camarero y encendió bengalas de champagne, lo que habría desencadenado las primeras llamas en el techo del local.