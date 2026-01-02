Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

En paralelo, la investigación sigue abierta. La procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que la principal hipótesis es la de “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque la causa inicial aún no pudo establecerse de manera oficial. Por su parte, Victoria, una de las sobrevivientes, declaró a EFE que el incendio comenzó cuando una asistente se subió a los hombros de un camarero y encendió bengalas de champagne, lo que habría desencadenado las primeras llamas en el techo del local.