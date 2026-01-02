Milei ordena la agenda que ejecutará en el Foro de Davos

En Davos, el jefe del Estado argentino volverá a insistir con sus cuestionamientos a lo que define como la “agenda woke” y a plantear una defensa sin matices del liberalismo, tanto en el plano económico como en el cultural. En el entorno presidencial consideran que ese escenario resulta clave para amplificar su mensaje en el exterior y reforzar su posicionamiento frente a inversores y actores internacionales.