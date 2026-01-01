Javier Milei confirmó que está construyendo un bloque regional para “plantarse frente al socialismo”

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que trabaja activamente en la conformación de un bloque regional integrado por 10 países con el objetivo de enfrentar al “socialismo del siglo XXI” y sostuvo que las ideologías de izquierda se sostienen en “un relato sensiblero, mentiroso y engañoso”.
El mandatario realizó estas declaraciones durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN, grabada el martes en la Casa Rosada, cuyo adelanto se conoció en las últimas horas. “Estoy trabajando activamente por eso”, señaló Milei al ser consultado sobre la posibilidad de construir un espacio que reúna a líderes de derecha y centroderecha a nivel regional.
“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando. Estamos intentando hacer un bloque, donde nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. Ni hablar de las versiones más extremas”, explicó.
El jefe de Estado profundizó su mirada crítica sobre los gobiernos de izquierda en la región y consideró que existe un cambio de percepción social: “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Todos los países donde se aplica es un fracaso”.
Un diario británico destacó a Javier Milei en un ranking internacional de líderes
Las definiciones del Presidente se conocieron pocas horas antes de la publicación de una encuesta realizada entre lectores del medio británico The Telegraph, en la que Milei quedó ubicado en el segundo lugar entre los principales líderes del mundo en 2025. El ranking fue encabezado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, mientras que el tercer puesto fue para Donald Trump.
Según informó el diario, la encuesta reunió más de 10.000 respuestas, de las cuales surgió un claro top cinco. Los votantes destacaron, en particular, los avances del mandatario argentino en la recomposición del rumbo económico del país, especialmente a partir de una fuerte baja de la inflación. En los días previos, militantes libertarios en redes sociales habían impulsado una intensa campaña para promover la participación.
Milei también fue incluido entre los cinco principales líderes mundiales seleccionados por un panel de periodistas del propio medio británico. En ese listado, el presidente argentino y Giorgia Meloni fueron los únicos dirigentes que aparecieron en ambas encuestas.