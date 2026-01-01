Javier Milei confirmó que está construyendo un bloque regional para “plantarse frente al socialismo”

El jefe de Estado profundizó su mirada crítica sobre los gobiernos de izquierda en la región y consideró que existe un cambio de percepción social: “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Todos los países donde se aplica es un fracaso”.