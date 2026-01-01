"Me muero por jugar en Boca": una figura internacional quiere llegar al fútbol argentino y ya habló con Juan Román Riquelme

Lejos de buscar impacto mediático, Torreira fue directo y sincero. Reconoció que su situación contractual no es sencilla (tiene vínculo vigente con el club turco hasta junio) y que su salida no depende únicamente de su voluntad. “La realidad es otra: tengo contrato y no es fácil. No sé cuánto valgo, eso no lo manejo yo. Lo que sí puedo controlar es lo que deseo y lo que puedo expresar”, explicó.