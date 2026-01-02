Llega a los cines “Bob Esponja: en busca de los Pantalones Cuadrados”

Nació en la pantalla chica de Nickelodeon el 17 de julio de 1999 y pasó al cine en 2004. La cuarta película de Bob Esponja, con el agregado “En busca de los Pantalones Cuadrados”, llega hoy a los cines argentinos pensada para el público infantil, y con la dirección de Derek Drymon, quien ya trabajó en la exitosa serie televisiva creada por Stephen Hillenburg. El guión fue escrito por Pam Brady y Matt Lieberman, con banda sonora compuesta por John Debney.
En esta oportunidad, el personaje animado se adentra en un viaje a las profundidades del océano para enfrentarse al fantasma del Holandés Errante, el mito del pirata maldito que aparece recurrentemente en las películas, aunque casi nunca en el formato de comedia, como en esta oportunidad.
Peligrosa aventura
La trama se desarrolla cuando la corona del Rey Neptuno es robada y Plankton, el eterno rival de Don Cangrejo, aprovecha la situación para incriminarlo. Bob Esponja y Patricio, decididos a demostrar la inocencia de su amigo y la valentía propia, se embarcan en una peligrosa aventura hacia Ciudad Concha, un lugar lleno de peligros y desafíos.
A lo largo de su viaje, se enfrentan a diversas amenazas y situaciones cómicas, demostrando su amistad inquebrantable. Para lograr su objetivo, la única manera es que El Holandés Errante lo lleve al inframundo para así acabar con la maldición que lo afecta, aunque sea peligroso.
La esponja marina -amarilla, enérgica y optimista- y su inseparable compañero -una estrella de mar rosa, de pensamientos simples- no dudan en enfrentarse a los desafíos en tanto poder cumplir con su pretensión y salvar a Don Cangrejo del descrédito. Como es previsible, al final, logran desentrañar la verdad y salvan a Fondo de Bikini de la amenaza del siempre tramposo Plankton.
La franquicia es una de las más exitosas de la televisión para niños, con 15 temporadas, merchadising, comics y numerosos productos que ya forman parte de la cultura popular.