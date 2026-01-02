Llega a los cines “Bob Esponja: en busca de los Pantalones Cuadrados”

Nació en la pantalla chica de Nickelodeon el 17 de julio de 1999 y pasó al cine en 2004. La cuarta película de Bob Esponja, con el agregado “En busca de los Pantalones Cuadrados”, llega hoy a los cines argentinos pensada para el público infantil, y con la dirección de Derek Drymon, quien ya trabajó en la exitosa serie televisiva creada por Stephen Hillenburg. El guión fue escrito por Pam Brady y Matt Lieberman, con banda sonora compuesta por John Debney.