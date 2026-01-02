Estreno de cine: siempre hay que saber a qué casa se ingresa

Violencia doméstica

Feig defendió ante el sitio norteamericano Variety la importancia de ver su realización en el cine. “El público se va a divertir mucho viendo esta película en conjunto, porque esas reacciones colectivas son algo que simplemente no se pueden obtener en el living de casa. Realmente la diseñamos para que la audiencia reaccione en vivo y en el momento. Estoy emocionado de que la gente tenga esa experiencia”, comentó, para luego elogiar la actuación del triángulo central, dentro de un relato complejo.