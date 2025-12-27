Racing renovó a Gustavo Costas hasta 2028 y apuesta a la continuidad del proyecto

Racing eligió la continuidad como punto de partida para el 2026. En Avellaneda entienden que, después de un ciclo que volvió a colocar al club en el mapa internacional, la estabilidad en el banco es una forma de cuidar lo construido. Por eso, Gustavo Costas seguirá al frente del primer equipo hasta 2028, tras acordar una extensión por tres temporadas más de su contrato.
La decisión fue oficializada por la dirigencia que encabeza Diego Milito y funciona como una señal clara hacia adentro y hacia afuera: el proyecto deportivo no se reinicia, se profundiza. Costas, identificado con la historia del club y con una relación emocional fuerte con la gente, se transformó en una figura central desde su regreso en 2024. No sólo por los resultados, sino por el clima que logró reconstruir alrededor del equipo.
En números, su tercer ciclo ya suma más de un centenar de partidos y un logro que marcó época: la Copa Sudamericana 2024, el título que cortó una sequía internacional de más de tres décadas y devolvió a Racing a un lugar de protagonismo continental. Ese antecedente explica, en buena medida, la confianza renovada.
El 2025, sin embargo, no fue lineal. Racing estuvo a un paso de la final de la Copa Libertadores, pero Flamengo lo dejó en el camino en semifinales. El golpe fue duro, sobre todo por la sensación de cercanía con la gran consagración. Aun así, el equipo logró reacomodarse rápidamente en el plano local y protagonizó una reacción que lo llevó a pelear el campeonato: eliminó a River y a Boca en instancias decisivas, antes de caer ante Estudiantes en la final disputada en Santiago del Estero.
Ese cierre dejó consecuencias en la tabla anual. Racing no logró meterse en la Libertadores 2026 y deberá conformarse con la Sudamericana, tras finalizar quinto. Un objetivo que, aunque menor en el papel, será parte del desafío de un entrenador que sabe que la exigencia en el club no se negocia.
El nuevo año traerá cambios en el plantel. Luciano Vietto no continuará tras el vencimiento de su contrato, mientras que Agustín Almendra está cerca de salir rumbo al fútbol mexicano. En contrapartida, Costas contará con el regreso de Baltasar Rodríguez, que vuelve después de su experiencia en Inter Miami, donde fue campeón de la MLS.
Con la renovación sellada, Racing apuesta a sostener una identidad y a no empezar de cero. Costas, a los 62 años, tendrá por delante la tarea de rearmar, competir y volver a ilusionar. La vara está alta y el crédito existe. El desafío, ahora, será convertir esa confianza en nuevos capítulos de una historia que el club decidió seguir escribiendo con el mismo protagonista en el banco.