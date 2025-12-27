Racing renovó a Gustavo Costas hasta 2028 y apuesta a la continuidad del proyecto

El 2025, sin embargo, no fue lineal. Racing estuvo a un paso de la final de la Copa Libertadores, pero Flamengo lo dejó en el camino en semifinales. El golpe fue duro, sobre todo por la sensación de cercanía con la gran consagración. Aun así, el equipo logró reacomodarse rápidamente en el plano local y protagonizó una reacción que lo llevó a pelear el campeonato: eliminó a River y a Boca en instancias decisivas, antes de caer ante Estudiantes en la final disputada en Santiago del Estero.