Tránsito habilitado con precaución en la ruta 40: continúan los trabajos entre Quilmes y Colalao del Valle

Vialidad Nacional informó que el tránsito se encuentra habilitado, aunque con extrema precaución, en la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre Quilmes y Colalao del Valle. La advertencia se debe a la presencia de agua y acumulación de material aluvional en distintos sectores, especialmente en zonas de badenes.
Según precisó el organismo, el punto más comprometido se localiza a la altura del kilómetro 4306, donde el cruce de agua y el arrastre de sedimentos continúan afectando la calzada y representan un riesgo para la circulación vehicular. Por ese motivo, se recomienda a los conductores transitar a baja velocidad y extremar las medidas de precaución.
Personal del campamento de Vialidad Nacional en Colalao del Valle se encuentra trabajando en el lugar, realizando tareas de limpieza y retiro del material depositado sobre la ruta, con el objetivo de restablecer las condiciones normales de transitabilidad lo antes posible.
Esta situación ya había sido advertida días atrás, cuando se informó sobre la presencia de agua y material aluvional en el mismo tramo. En aquel momento, también se solicitó a los conductores respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal vial que opera en la zona.
Vialidad Nacional reiteró el pedido de circular con máxima precaución, mantenerse informados sobre el estado de las rutas y atender las recomendaciones oficiales, ya que las condiciones pueden variar según la evolución del clima y el avance de los trabajos de limpieza.