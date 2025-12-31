Secciones
LA GACETA
Política

El mensaje de Patricia Bullrich en vísperas de Año Nuevo: "Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario"

En un mensaje publicado en redes sociales, la senadora remarcó el respaldo político del Ejecutivo y puso el foco en el trabajo del Ministerio de Seguridad.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich
Hace 2 Hs

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, realizó este martes un balance de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad a lo largo de 2025 y celebró lo que definió como logros “extraordinarios” alcanzados por la cartera en la antesala de Año Nuevo. 

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la ex ministra resaltó los resultados obtenidos durante el año y subrayó el impacto de las políticas implementadas. “Un Ministerio de Seguridad Nacional con hitos históricos, récords de incautaciones e inversiones como nunca antes. Una regla clara e innegociable: el que las hace, las paga”, expresó.

También hizo especial hincapié en la defensa de las fuerzas de seguridad, en un contexto marcado por cuestionamientos al protocolo antipiquetes y al accionar de los efectivos. “Una prioridad absoluta: cuidar a quienes nos cuidan. Y una doctrina de Seguridad y Orden”, afirmó.

Patricia Bullrich destacó la gestión en Seguridad durante 2025 y elogió el rumbo del Gobierno

En la misma línea, destacó el trabajo conjunto dentro del Gobierno y remarcó el respaldo político del Ejecutivo nacional. “Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario. Fue en equipo, con decisión política y el rumbo claro marcado por el presidente Javier Milei”, sostuvo.

Por último, Bullrich envió un mensaje de proyección de cara al año próximo y se mostró confiada en la continuidad de las políticas de seguridad. “Estoy convencida de que 2026 seguirá este camino, con el liderazgo de la Ministra Alejandra Monteoliva y un equipo que sabe lo que hace y no retrocede”, finalizó.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaPatricia BullrichMinisterio de SeguridadMinisterio de Seguridad de la NaciónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual
2

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
3

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”
4

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
5

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
6

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Más Noticias
Cristina Kirchner continuará internada en Año Nuevo: cómo es su estado de salud

Cristina Kirchner continuará internada en Año Nuevo: cómo es su estado de salud

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Hay avances, pero falta financiamiento: el balance de año de distintos sectores de la sociedad tucumana

Hay avances, pero falta financiamiento: el balance de año de distintos sectores de la sociedad tucumana

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Comentarios