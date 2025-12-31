El mensaje de Patricia Bullrich en vísperas de Año Nuevo: "Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, realizó este martes un balance de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad a lo largo de 2025 y celebró lo que definió como logros “extraordinarios” alcanzados por la cartera en la antesala de Año Nuevo.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la ex ministra resaltó los resultados obtenidos durante el año y subrayó el impacto de las políticas implementadas. “Un Ministerio de Seguridad Nacional con hitos históricos, récords de incautaciones e inversiones como nunca antes. Una regla clara e innegociable: el que las hace, las paga”, expresó.
También hizo especial hincapié en la defensa de las fuerzas de seguridad, en un contexto marcado por cuestionamientos al protocolo antipiquetes y al accionar de los efectivos. “Una prioridad absoluta: cuidar a quienes nos cuidan. Y una doctrina de Seguridad y Orden”, afirmó.
Un Ministerio de Seguridad Nacional con hitos histÃ³ricos, rÃ©cords de incautaciones e inversiones como nunca antes.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 31, 2025
Una regla clara e innegociable: el que las hace, las paga.
Una prioridad absoluta: cuidar a quienes nos cuidan.
Y una doctrina de Seguridad y Orden.
Lo que hicimosâ¦ https://t.co/LYjSORntoA
Patricia Bullrich destacó la gestión en Seguridad durante 2025 y elogió el rumbo del Gobierno
En la misma línea, destacó el trabajo conjunto dentro del Gobierno y remarcó el respaldo político del Ejecutivo nacional. “Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario. Fue en equipo, con decisión política y el rumbo claro marcado por el presidente Javier Milei”, sostuvo.
Por último, Bullrich envió un mensaje de proyección de cara al año próximo y se mostró confiada en la continuidad de las políticas de seguridad. “Estoy convencida de que 2026 seguirá este camino, con el liderazgo de la Ministra Alejandra Monteoliva y un equipo que sabe lo que hace y no retrocede”, finalizó.