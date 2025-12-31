Secciones
LA GACETA
DeportesSan Martín de Tucumán

El emotivo mensaje de Ulises Vera para despedirse de San Martín de Tucumán

El mediocampista de 22 años utilizó sus redes sociales para cerrar su etapa en el “Santo”, agradecer al club que lo formó y dejar un mensaje cargado de afecto, luego de que no prosperaran las gestiones para su continuidad.

FIN DE CICLO. Ulises Vera se despidió de San Martín con un mensaje emotivo en redes sociales, tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. FIN DE CICLO. Ulises Vera se despidió de San Martín con un mensaje emotivo en redes sociales, tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

Ulises Vera eligió las redes sociales para cerrar una etapa que ya estaba marcada por las negociaciones truncas y las decisiones del mercado. Con un mensaje cargado de emoción, el volante de 22 años se despidió de San Martín de Tucumán, el club que lo formó y en el que logró consolidarse durante la última temporada.

“Hoy lamentablemente me toca cerrar una etapa en el club que me formó, donde fui feliz y lo disfruté al máximo”, escribió Vera en su cuenta personal de Instagram, acompañado por emojis de tristeza y corazones. En el texto, el mediocampista remarcó el orgullo de haber vestido la camiseta del “Santo” y agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico, utileros, colaboradores y a su familia, a quienes mencionó como un sostén clave dentro y fuera de la cancha.

El mensaje no fue uno más. Llegó después de semanas en las que la dirigencia intentó sostener su continuidad, valorando su rendimiento y su sentido de pertenencia. Vera completó su mejor temporada desde su debut: disputó 30 partidos, fue titular en 23 y se transformó en una pieza confiable en el mediocampo, incluso en momentos de inestabilidad colectiva. Sin embargo, el pedido económico elevado, canalizado por su representante, terminó siendo imposible de afrontar para el club.

“Siempre dejando todo y más. Vistiendo con orgullo estos colores”, expresó el jugador, que también se tomó un momento para destacar el cariño recibido durante su paso por Bolívar y Pellegrini. Lejos de un tono conflictivo, el texto tuvo un cierre esperanzador. “Estoy seguro de que es un hasta luego y no un adiós”, cerró.

La despedida en redes sociales terminó de confirmar un desenlace que, puertas adentro, ya estaba asumido. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, San Martín dio por cerradas las charlas y Vera continuará su carrera en Quilmes, en condición de libre.

Para el club, la salida de Vera deja una sensación ambigua. Se va un jugador joven, identificado con la camiseta y con crecimiento sostenido, justo en un momento en el que la institución busca reordenarse y reconstruir su proyecto deportivo. Para el futbolista, en cambio, el cierre fue claro y sentido, con palabras de agradecimiento, afecto y pertenencia, como síntesis de una etapa que marcó su formación y su carrera.

Temas TucumánPrimera NacionalSan MartínUlises Vera
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual
2

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
3

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”
4

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
5

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
6

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Más Noticias
La CD de San Martín no se guardó nada: de las salidas de Abregú y Vera al proyecto deportivo 2026

La CD de San Martín no se guardó nada: de las salidas de Abregú y Vera al proyecto deportivo 2026

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Juan Cruz Esquivel no seguirá en San Martín y continuará su carrera en otro club de la categoría

Juan Cruz Esquivel no seguirá en San Martín y continuará su carrera en otro club de la categoría

Escándalo internacional: detectan millones de la AFA vinculados a la compra del Perugia en Italia

Escándalo internacional: detectan millones de la AFA vinculados a la compra del Perugia en Italia

El secreto que Gabriela Sabatini ocultó durante su carrera y que la frenó en la lucha por ser la N° 1

El secreto que Gabriela Sabatini ocultó durante su carrera y que la frenó en la lucha por ser la N° 1

Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Comentarios