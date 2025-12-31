El emotivo mensaje de Ulises Vera para despedirse de San Martín de Tucumán

“Hoy lamentablemente me toca cerrar una etapa en el club que me formó, donde fui feliz y lo disfruté al máximo”, escribió Vera en su cuenta personal de Instagram, acompañado por emojis de tristeza y corazones. En el texto, el mediocampista remarcó el orgullo de haber vestido la camiseta del “Santo” y agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico, utileros, colaboradores y a su familia, a quienes mencionó como un sostén clave dentro y fuera de la cancha.