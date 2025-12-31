Patentamientos 0km: el mercado tucumano cierra 2025 con altos y bajos

El mercado automotor en Tucumán completó un 2025 de marcado crecimiento, alcanzando un total de 16.334 vehículos 0km patentados durante todo el año. Esta cifra representa un incremento del 50,5% en comparación con las 10.856 unidades registradas en 2024, consolidando la recuperación del sector en la provincia.
De todos modos, en el análisis específico de diciembre, Tucumán registró 509 patentamientos, lo que supone una caída interanual de un 4,9% frente a las 535 unidades de diciembre del año anterior. El mes también mostró una desaceleración estacional del 45,9% respecto a los 940 vehículos comercializados en noviembre.
A nivel país, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que el número de vehículos patentados durante diciembre de 2025 ascendió a 23.997 unidades, lo que representa una suba del 10,3% interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 21.761 unidades.
Si la comparación es contra noviembre de este año, se observa una baja del 32,3% ya que en el pasado mes se habían registrado 35.424 unidades.
De esta forma, el año finalizó con un total de 612.178 unidades, esto es un 47,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 414.211 vehículos.
El presidente de Acara, Sebastián Beato, destacó el sector "cierra un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones". "Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar", agregó.
"La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018", subrayó.
Y continuó: "La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones".
En el final, Beato remarcó: "Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso".