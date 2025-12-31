La CD de San Martín no se guardó nada: de las salidas de Abregú y Vera al proyecto deportivo 2026

Los motivos de las salidas de Gustavo Abregú y Ulises Vera

En ese proceso se inscriben varias bajas de peso. Para Ponce de León, la salida de Gustavo Abregú rumbo a Instituto dejó una sensación amarga. “Fue el segundo jugador con el que me senté para hablar de renovación. Se mostró muy amable, pero cuando quise avanzar me dijo que tenía que hablar con su representante. Cuando hablé con él, me explicó todo el destrato previo", expresó el dirigente. "Al plantearle renovar, me dijo que tenía una oferta de Primera muy avanzada. Después me confirmó que era Instituto. Se va libre. La verdad, es una lástima que un chico al que el club le dio todo se vaya sin dejar nada", agregó.