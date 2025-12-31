Verano 2026: consejos para dormir durante las noches más calurosas

Durante el verano, cuando las temperaturas nocturnas se mantienen elevadas y la humedad no da tregua, dormir bien se convierte en un verdadero desafío. Las llamadas noches de calor no solo afectan el descanso, sino que también pueden tener consecuencias sobre la salud física y mental. Especialistas en medicina del sueño advierten que la regulación térmica del cuerpo es clave para lograr un sueño reparador, y que ciertos hábitos pueden marcar la diferencia durante las noches de verano.