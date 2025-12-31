“Seguiremos juntos”: Sand dejó un mensaje especial para el hincha y confirmó su continuidad en San Martín

“Les quiero desear un feliz año a toda nuestra gente. Decirles que el año que viene seguiremos juntos luchando por el objetivo que todos queremos y por nuestro club. Desearles un muy feliz año, que pasen muy lindo junto a la familia y los seres queridos. Los quiero mucho y un abrazo grande”, expresó el arquero, que se transformó en una de las figuras más queridas del plantel. En la descripción del posteo, el club lo presentó como “nuestro arquero récord” y destacó sus “palabras especiales” hacia el pueblo Ciruja.