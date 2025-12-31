Secciones
“Seguiremos juntos”: Sand dejó un mensaje especial para el hincha y confirmó su continuidad en San Martín

El arquero correntino fue la voz elegida por el club para despedir el año y, en un video publicado por la institución, ratificó su continuidad bajo los tres palos del “Santo”.

SALUDO ESPECIAL. Darío Sand habló sobre lo que espera para 2026 y le dejó un mensaje a los fanáticos. SALUDO ESPECIAL. Darío Sand habló sobre lo que espera para 2026 y le dejó un mensaje a los fanáticos. Captura de video.
Hace 2 Hs

San Martín despidió el 2025 con un mensaje cargado de simbolismo en sus redes oficiales. El club eligió como voz para ese saludo a Darío Sand, el arquero correntino que se convirtió en referente y capitán del equipo, y que además confirmó que seguirá defendiendo la camiseta del “Santo” durante la próxima temporada. En el video, grabado en el complejo “Natalio Mirkin”, se lo ve levantando un teléfono del suelo para iniciar su mensaje de cercanía con el hincha.

“Les quiero desear un feliz año a toda nuestra gente. Decirles que el año que viene seguiremos juntos luchando por el objetivo que todos queremos y por nuestro club. Desearles un muy feliz año, que pasen muy lindo junto a la familia y los seres queridos. Los quiero mucho y un abrazo grande”, expresó el arquero, que se transformó en una de las figuras más queridas del plantel. En la descripción del posteo, el club lo presentó como “nuestro arquero récord” y destacó sus “palabras especiales” hacia el pueblo Ciruja.

El mensaje llega luego de semanas de incertidumbre sobre su futuro. En su momento, Facundo Pérez Castro había mantenido una reunión con Sand, en la que el arquero admitió que tenía una propuesta firme de Colón, aunque también manifestó su interés por el proyecto que San Martín comenzaba a delinear para 2026. Aquella charla dejó abierta la puerta a su continuidad, algo que ahora ya parece una certeza.

La decisión de quedarse también dialoga con su historia reciente en el club: desde su llegada, Sand no solo sostuvo un rendimiento regular bajo los tres palos, sino que además se transformó en una referencia emocional para el grupo y en un puente con la gente. En tiempos de transición institucional y deportiva, su permanencia representa un mensaje de estabilidad y pertenencia.

Un saludo que también renueva el compromiso

Así, el saludo de fin de año no fue solo una formalidad de calendario. Fue, en los hechos, la confirmación de que Darío Sand seguirá defendiendo los colores de San Martín en 2026. En un cierre de año cargado de balances y expectativas, el arquero invitó a la gente a mantenerse unida y reforzó una idea que lo define: el camino, pase lo que pase, se transita juntos.

