El sencillo truco del algodón para reducir el estrés de tu perro o gato por la pirotecnia

Cada fin de año, el estallido de la pirotecnia vuelve a convertirse en una pesadilla para miles de perros y gatos. Temblor, jadeo, intentos de escape y conductas de pánico extremo se repiten en hogares de todo el mundo, mientras los dueños buscan soluciones rápidas y efectivas para calmarlos. En ese contexto, un truco casero simple y económico promete reducir el impacto del ruido con un elemento que todos tienen en casa.
Lejos de tratamientos costosos o fármacos, la clave estaría en una técnica sencilla que apunta directamente a uno de los sentidos más afectados por los fuegos artificiales. Veterinarios y especialistas explican por qué este método puede funcionar, en qué casos conviene aplicarlo y cuáles son los errores que deben evitarse, para que la noche de Año Nuevo sea menos estresante tanto para las mascotas como para sus familias.
El sencillo truco del algodón para reducir el estrés de tu perro por la pirotecnia
Los estallidos repentinos, las vibraciones y los destellos suelen provocarles miedo, ansiedad e incluso episodios de pánico que se manifiestan con temblores, jadeo excesivo, intentos de escape o conductas destructivas. Frente a este escenario, en los últimos años comenzó a circular un truco casero simple y accesible que promete atenuar el estrés: el uso de un poco de algodón.
El método consiste en colocar suavemente pequeños copos de algodón en la entrada del oído del perro o gato, sin introducirlos en profundidad, con el objetivo de reducir la intensidad del sonido sin anular por completo su capacidad auditiva. Especialistas explican que no se trata de “tapar” el oído, sino de generar una barrera leve que amortigüe los ruidos más estridentes, siempre como complemento de otras medidas de contención.
Veterinarios consultados coinciden en que, aplicado correctamente, el algodón puede ayudar en casos de ansiedad leve o moderada, pero advierten que no reemplaza un abordaje integral. Recomiendan, además, que el animal esté habituado previamente al contacto en las orejas para evitar reacciones bruscas, y que el algodón se retire apenas finalicen los ruidos. Nunca debe presionarse ni introducirse en el canal auditivo, ya que podría causar lesiones o infecciones.
Más allá de este recurso puntual, los especialistas sugieren crear un ambiente seguro durante las celebraciones: cerrar puertas y ventanas, encender música suave o la televisión para generar un “ruido blanco”, ofrecer un espacio cómodo donde el perro se sienta protegido y mantener una actitud calmada. En casos de miedo intenso o antecedentes de crisis severas, la consulta veterinaria previa resulta clave para evaluar otras estrategias, como terapias conductuales o tratamientos específicos.
Así, el truco del algodón aparece como una herramienta sencilla y económica, útil en determinados contextos, pero que debe aplicarse con cuidado y sentido común. La clave, subrayan los expertos, está en anticiparse y priorizar el bienestar del animal para que las celebraciones no se conviertan en una experiencia traumática.