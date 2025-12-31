¿Cuál es el primer país y cuál es el último en recibir el Año Nuevo?

La isla de Kiribati es la primera en dar la bienvenida al nuevo año, el primer lugar del mundo en hacerlo. Forma parte de Kiribati, una nación del océano Pacífico, ubicada al sur de Hawái y al noreste de Australia. Está formada por varios atolones (arrecifes de coral con forma de anillo) y se extiende casi 4.000 km de este a oeste. Desde el año 1995 que la República de Kiribati es de las primeras en celebrar el nuevo año, cuando la nación insular se desplazó hacia el este, a la IDL. Cabe destacar que este país oceánico es la única nación con territorio en los cuatro hemisferios.