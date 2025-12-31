Antes de Año Nuevo: las señales de estrés en tu mascota que no debés ignorar

Quedan horas para que comencemos a consultar el calendario 2026 en nuestro día a día y las expectativas por la bienvenida de un nuevo año ya comienzan a sentirse. Las compras de la cena, organizar el hogar y decidir dónde se va a sentar cada invitado, pero por sobre todo proteger a nuestras mascotas, serán las prioridades. Los estruendos de los fuegos artificiales en los festejos de Año Nuevo pueden causar un serio episodio de estrés si no estamos atentos a las señales previas de nuestros peludos.