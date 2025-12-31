Secciones
“Gran susto” en el fútbol mundial: operaron de urgencia a Roberto Carlos por un problema cardíaco

El histórico lateral brasileño fue intervenido en San Pablo tras un control médico. “Ya estoy bien”, aseguró.

PREOCUPACIÓN. Roberto Carlos está internado en un hospital de Brasil. PREOCUPACIÓN. Roberto Carlos está internado en un hospital de Brasil.
Hace 2 Hs

La noticia encendió las alarmas en el mundo del fútbol: Roberto Carlos fue operado de urgencia en San Pablo luego de que los médicos detectaran un problema cardíaco durante una revisión de rutina. El ex lateral brasileño, considerado uno de los mejores defensores de la historia, permanece internado en observación, aunque llevó tranquilidad al confirmar que su evolución es favorable.

Según informó la prensa internacional, el ex jugador del Real Madrid había acudido al hospital para realizar estudios vinculados a un trombo en la pierna. Durante una resonancia de cuerpo completo, los médicos detectaron que una parte importante de su corazón no estaba funcionando correctamente, lo que motivó su inmediata internación y una intervención de urgencia.

La cirugía, que inicialmente estaba prevista para durar 40 minutos, se extendió por casi tres horas debido a complicaciones, aunque el procedimiento concluyó con éxito. Pese al “gran susto”, como definió la prensa española, Roberto Carlos declaró posteriormente que ya se encuentra “bien” y fuera de peligro, aunque deberá seguir bajo control médico estricto.

El ex defensor de 52 años estaba en Brasil junto a su familia aprovechando el receso deportivo cuando se produjo el episodio. Habitualmente reside en España, donde mantiene funciones institucionales vinculadas al Real Madrid, club en el que disputó más de 500 partidos y conquistó tres Champions League durante la era de los “Galácticos”.

Una leyenda que sigue bajo cuidado médico

Más allá del impacto de la noticia, los especialistas remarcaron la importancia de la detección temprana. Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil en 2002 y referente histórico del fútbol internacional, continuará internado mientras se evalúa su evolución clínica y se descartan posibles complicaciones posteriores.

