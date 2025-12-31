Secciones
Las imágenes que nos impactaron durante un año difícil de olvidar

Diferentes sucesos marcaron la vida de los tucumanos a lo largo de los últimos meses. Un repaso de las fotos que quedarán en la memoria colectiva.

El accidente ocurrió en la ruta 338 cerca de la Primera Confitería. Dos personas fueron despedidas y otras dos quedaron atrapadas en el auto, unos 80 metros más abajo de la ruta. El accidente ocurrió en la ruta 338 cerca de la Primera Confitería. Dos personas fueron despedidas y otras dos quedaron atrapadas en el auto, unos 80 metros más abajo de la ruta. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Se cierra un año difícil de olvidar, repleto de sucesos que marcaron la vida de los tucumanos y que fueron reflejados en las páginas del diario. A lo largo de 2025, el pueblo salió a las calles para defender la educación pública y para dejar en claro que, pese a todo, tiene memoria. El deporte y la música emocionaron, mientras que los relatos de superación siguieron impregnándose de tucumanidad. Los corazones latieron más fuerte con los 21K de LA GACETA, que definitivamente se incorporó a la agenda de running de la región. Los vaivenes económicos y políticos castigaron a los más débiles, en un año en el que, además, perdimos al Papa Francisco. Con este pequeño anuario de imágenes, los editores de Fotografía nos refrescan algunos de los acontecimientos que conmocionaron a la comunidad y que quedarán en una parte de la historia. 

