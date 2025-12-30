Secciones
La Justicia confirmó un embargo millonario contra Matías Morla y dos hermanas de Maradona por las marcas del Diez

La medida alcanza una suma cercana a los $2.000 millones, equivalente a más de U$S1,3 millones, y fue calculada en función de las ganancias generadas por la explotación comercial de los derechos asociados al nombre y la imagen del exfutbolista.

PROCESO JUDICIAL. Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, quedó alcanzado por un embargo multimillonario junto a dos familiares del exfutbolista. PROCESO JUDICIAL. Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, quedó alcanzado por un embargo multimillonario junto a dos familiares del exfutbolista. EFE
Hace 3 Hs

La causa judicial que investiga el manejo de las marcas vinculadas a Diego Armando Maradona sumó en las últimas horas una resolución clave ya que la Justicia ratificó un embargo millonario contra Matías Morla y dos hermanas del exfutbolista, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia de Dalma Maradona y Gianinna Maradona.

La medida fue dispuesta por la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que rechazó los recursos presentados por los imputados y dejó firme el procesamiento dictado en septiembre. Además, confirmó un embargo valuado en alrededor de $2.000 millones, una suma equivalente a poco más de U$S1,3 millones, que también alcanza a Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, hermanas del ídolo.

Según detalla el fallo, el monto surge de un cálculo que contempla las utilidades obtenidas a partir de la explotación de las marcas de Maradona, la cotización de las divisas, la variación producida por el paso del tiempo y una eventual indemnización. A eso se le sumaron las costas del proceso, incluidos los honorarios de los abogados de las defensas y de las querellas.

La investigación se originó a partir de documentación aportada por Dalma y Gianinna, en la que se denunciaron presuntos movimientos de dinero en cuentas radicadas en paraísos fiscales. Esos fondos, según la acusación, estarían vinculados a acuerdos comerciales realizados bajo el nombre y la imagen de Maradona, que habrían beneficiado a Morla y a personas de su entorno.

Además del exabogado del Diez, también quedaron alcanzados por la resolución Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla y una de las personas que compartió el día a día con Maradona en sus últimos meses, y Sergio Alejandro Garmendia, quien había sido designado como administrador de contratos y derechos comerciales. Ambos están acusados, junto a Morla, como coautores de los delitos de defraudación y administración fraudulenta.

En el expediente, las hermanas del exjugador y Sandra Iampolsky aparecen imputadas como partícipes necesarias del mismo ilícito, lo que expone la complejidad del entramado económico que rodeó la explotación del legado comercial de Maradona tras su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

La decisión judicial volvió a encender las tensiones entre los herederos directos del Diez y el círculo que lo acompañó en sus últimos años. En ese contexto, tras conocerse la confirmación del fallo, Gianinna expresó su reacción en redes sociales con un mensaje breve. “Todo llega”, escribió.

El avance de la causa vuelve a poner bajo la lupa el manejo de un patrimonio que, además de su enorme valor económico, tiene un peso simbólico incalculable a nivel mundial y sigue siendo motivo de disputa dentro del universo Maradona.

