Gianni Infantino confirmó que la FIFA analiza cambiar la ley del fuera de juego

El presidente del máximo organismo del fútbol explicó que la propuesta impulsada por Arsène Wenger será debatida en las próximas reuniones reglamentarias y forma parte de un plan para lograr partidos más dinámicos.

EN ESTUDIO. Gianni Infantino confirmó que la FIFA analiza modificar la ley del fuera de juego, apuntando a favorecer un juego más ofensivo. EN ESTUDIO. Gianni Infantino confirmó que la FIFA analiza modificar la ley del fuera de juego, apuntando a favorecer un juego más ofensivo. REUTERS
Hace 3 Hs

El debate por la regla del offside volvió a instalarse en la agenda del fútbol mundial y esta vez fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien lo reconoció públicamente. En el marco del World Sport Summit, el dirigente adelantó que el organismo estudia una modificación profunda de la ley, basada en la propuesta impulsada por Arsène Wenger, y confirmó que el tema será tratado en las próximas reuniones reglamentarias.

Infantino explicó que la iniciativa forma parte de un proceso de evolución del arbitraje y del juego. En ese contexto, recordó la incorporación del VAR como una herramienta pensada para hacer al fútbol más justo y sostuvo que ahora el desafío es seguir ajustando el reglamento para que la tecnología no termine condicionando el espectáculo. “Introdujimos el VAR para darle al árbitro la posibilidad de corregir errores que millones de personas podían ver, tanto en el estadio como desde sus casas”, señaló.

La modificación que analiza la FIFA retoma la idea planteada por Wenger, actual director de desarrollo global del fútbol del organismo. La propuesta indica que un futbolista solo será sancionado en posición adelantada si todo su cuerpo se encuentra por delante del defensor. De esta manera, se busca dejar atrás las decisiones milimétricas que hoy generan polémica cuando una mínima parte del cuerpo queda adelantada.

“El fuera de juego ha evolucionado con los años. Hoy se sanciona cuando el atacante está apenas por delante o en línea. Tal vez en el futuro deba estar completamente adelantado para ser infracción”, deslizó Infantino, al tiempo que remarcó que el objetivo es lograr un juego más ofensivo, dinámico y atractivo, con menos interrupciones y discusiones.

La ley todavía se encuentra en etapa de prueba, pero ya tiene un recorrido institucional definido. La International Football Association Board incluirá la propuesta como uno de los temas a tratar en su reunión anual del 20 de enero en Londres. Luego, la discusión continuará en la Asamblea General que se realizará en febrero en Gales, donde se evaluará formalmente la iniciativa. La intención es que, si se aprueba, el cambio pueda comenzar a aplicarse desde la temporada 2026-27.

Además del fuera de juego, el presidente de la FIFA también se refirió a otros ajustes reglamentarios que se analizan de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellos, se estudian modificaciones en el protocolo del VAR para permitir su intervención en situaciones como córners dudosos o segundas tarjetas amarillas, con el objetivo de reducir injusticias. “También estamos evaluando medidas para evitar la pérdida de tiempo. Es importante que el juego fluya y que las interrupciones se minimicen”, afirmó.

Con el próximo Mundial cada vez más cerca, las declaraciones de Infantino confirman que la posible reforma de la ley del fuera de juego dejó de ser una idea teórica. El debate ya está en marcha y podría derivar en uno de los cambios reglamentarios más importantes de los últimos años.

Temas Fédération Internationale de Football AssociationSuizaGianni InfantinoMundial 2026
