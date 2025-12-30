Gianni Infantino confirmó que la FIFA analiza cambiar la ley del fuera de juego

Además del fuera de juego, el presidente de la FIFA también se refirió a otros ajustes reglamentarios que se analizan de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellos, se estudian modificaciones en el protocolo del VAR para permitir su intervención en situaciones como córners dudosos o segundas tarjetas amarillas, con el objetivo de reducir injusticias. “También estamos evaluando medidas para evitar la pérdida de tiempo. Es importante que el juego fluya y que las interrupciones se minimicen”, afirmó.