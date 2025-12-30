Tucumán concretará la primera exportación de ají y pepino a la Unión Europea

El Gobierno informó que el 1 de enero de 2026 se realizará la primera exportación de ají y pepino producidos en Tucumán. El destino será Francia, lo que marcará un hito para el sector hortícola provincial. A la vez, se confirma la apertura de un nuevo mercado.
La Secretaría de Producción, que depende del Ministerio de Economía y Producción, precisó que la carga se encuentra en proceso de acondicionamiento desde hoy en un empaque ubicado en la ciudad de Lules. Luego, el cargamento será trasladado al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.
En un comunicado oficial, el Gobierno destacó que se trata de la primera exportación de estos productos desde Tucumán y, a su vez, de la primera carga de frutos gourmet de la provincia con destino a la Unión Europea (UE). "Se consolida el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer la matriz productiva local", indicó.
El acondicionamiento se realizó en el establecimiento de empaque de hortalizas de exportación Berry Goods SA, situado sobre la ruta Provincial 341, en la ciudad de Lules.
El primer embarque, previsto para el 1 de enero de 2026, consistirá en 2.291 kilogramos de ají y 126 kilos de pepino karella, que serán despachados vía aérea hacia Francia desde el área metropolitana de Buenos Aires.
Entre los productos exportados se encuentra la Momordica charantia, conocida como karella, melón amargo o calabaza amarga, una hortaliza de uso extendido en Asia y América, reconocida por sus propiedades nutricionales y su aplicación tradicional en la alimentación saludable.
Asimismo, se acondicionaron frutos del género Capsicum spp., ajíes y chiles originarios de América, caracterizados por la presencia de capsaicina, responsable de su sabor picante y de su alta demanda en mercados especializados.
La Secretaría de Producción anticipó que a este proceso se sumará la exportación de solanum aethiopicum, conocida como berenjena etíope o africana, ampliando la oferta tucumana de hortalizas gourmet hacia la Unión Europea.