Un año, muchas voces: las frases que marcaron el balance deportivo en 2025

El deporte también se cuenta a través de sus palabras. A lo largo del año, protagonistas de distintas disciplinas dejaron frases que marcaron momentos, expusieron emociones, abrieron debates y reflejaron triunfos, frustraciones, conflictos y sueños cumplidos. Declaraciones que nacieron en conferencias, entrevistas, descargos o celebraciones, y que terminaron trascendiendo el resultado inmediato. Este recorrido reúne algunas de las frases más destacadas del año en el mundo del deporte, dichas en primera persona y en contextos muy distintos, pero unidas por la intensidad con la que fueron pronunciadas.
1. “Esto representa un anhelo y un sueño que tenía desde siempre, aunque parecía muy difícil de concretar. Creo que no hay antecedentes de algo similar, y que me haya tocado a mí es algo que me llena de orgullo. Te lo podría describir como una alegría inmensa”. Ariel Martos, al ser oficializado como técnico de San Martín, en el anuncio formal de su llegada y el inicio de su primer ciclo como entrenador principal.
2. “No sabía saltar la cuerda y hoy soy la n°2 del mundo”. Lucrecia Manzur, boxeadora tucumana, al reflejar su crecimiento personal y deportivo tras alcanzar el segundo puesto del ranking mundial de peso pluma.
3. “Sé que es mi último Mundial, entonces es mi último tiro, mi última oportunidad. Voy a hacer todo lo posible para que podamos conseguirlo (ganar el torneo)”. Neymar, al referirse a la posibilidad de disputar la cita mundialista con la selección de Brasil.
4. “Tuve algunos problemas de salud. Y me di cuenta que en ese hotel de retención me dieron comida que me envenenó”. Novak Djokovic, en una larga entrevista a la revista GQ, al recordar su paso por Australia durante la pandemia.
5. “Él es siempre perfecto y creo que esto es muy importante para nuestro deporte. Hace cosas que solo veo en la PlayStation, cosas impensadas y con una calidad increíble”. Gennaro Gattuso, histórico mediocampista del Milan y de la selección de Italia, al elogiar públicamente a Lionel Messi.
6. “Esto se va a terminar cuando le metan un tiro a algún familiar de ellos. Porque son unos delincuentes”. Mauricio Pegini, arquero jujeño de Altos Hornos Zapla, en un fuerte descargo público apuntando contra el árbitro tucumano Mauricio Martín y denunciando supuestas irregularidades en el arbitraje.
7. “Para mí, hasta salir a desmentir lo que se decía en Rosario era darle importancia a algo que no era verdad. Por eso es que ni se habló del tema con la prensa, ni con nadie”. Darío Sand, en el inicio de la temporada con San Martín luego de la final por el primer ascenso.
8. “Me retiro con el corazón lleno de gratitud, llevando conmigo recuerdos imborrables y el orgullo de haber representado a este gran deporte. Aunque dejo de jugar, el rugby siempre será parte de mi vida. Gracias a todos por formar parte de este increíble viaje”. Nicolás Sánchez, al anunciar oficialmente su retiro del rugby profesional.
9. “Hay pocos clubes que te dan tanto prestigio. Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich y Boca Juniors son nombres que todos reconocen en el mundo. Tenerlos en el currículum es incomparable”. Ander Herrera, al ser presentado oficialmente como refuerzo de Boca Juniors.
10. “Estamos con muchísimo trabajo. Esto es un antes y un después en el rugby tucumano. Los chicos también se están acomodando con su preparación”. Fernando Renta Mora, CEO de Tarucas, al describir el proceso de profesionalización del rugby en Tucumán.
11. “Intentamos como cada partido dar lo mejor de nosotros. Se pueden decir muchas cosas del partido, pero vine fundamentalmente a despedirme”. Facundo Sava, al renunciar como técnico de Atlético tras la derrota ante Rosario Central por 3 a 1.
12. “Me he comido a besos a un montón de futbolistas”. Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, al volver a referirse públicamente al episodio con Jenni Hermoso.
13. “No tengo dudas: Cavani es el mejor jugador extranjero de todos los tiempos del fútbol argentino. No hay discusión”. Juan Román Riquelme, al elogiar a Edinson Cavani y destacar su impacto en Boca.
14. “San Martín siempre pelea ahí arriba para ascender. Sabemos que el año pasado se dejó una vara muy alta. No sé si llamarlo un peso a eso, pero sí será una presión linda. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Por ahí no se puede jugar bien, pero la actitud nunca se negocia”. Franco García, en su presentación como refuerzo de San Martín.
15. “Este equipo está para pelearle a todos”. Facundo García Hamilton, tras el debut triunfal de Tarucas en el Súper Rugby Américas.
16 .“Nos puede gustar o no, pero es lo que los chicos demandan y vienen pidiendo hace tiempo. De a poco, con fuerza y empeño, se está logrando eso”. Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas, al hablar del crecimiento del rugby profesional en la región.
17. “Creo que nunca me putearon tanto en mi carrera como acá. Pero lo que le quiero decir a la gente es que prepare la garganta, porque yo juego y la voy a pedir siempre. Me voy a seguir equivocando, pero me quedé acá, dando la cara, y la gente putea igual (sic)”. Juan Cuevas, tras marcar el gol del empate ante Güemes de Santiago del Estero.
18. “Como tres meses sin hablar estuvimos. Yo la pasé como el orto. Yo le mandé un mensaje al día siguiente, le mandé a los 15 días... Yo le dije: ‘No era para vos, no era para ofender’. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar”. Leandro Paredes, al contar detalles de su distanciamiento con Lionel Messi.
19. “No les costaba nada mandarme un permiso para entrenarme a contraturno. Me tuvieron diez días llorando en una habitación, sin poder entrenar”. Valentín Gómez, al expresar su frustración por su frustrada transferencia al fútbol europeo desde Vélez.
20. “Vi personas llorando porque no sabían dónde estaban sus hijos”. Mauro Bellone, ex jugador de San Martín, al relatar lo vivido durante el trágico temporal en Bahía Blanca.
21. “Si fuese dos fechas, sería mucho mejor. Tenemos muchos aficionados en esta parte del mundo. Para mí, tenemos que mantenerlo ya sea en Termas o en Buenos Aires, pero tenemos que abrirnos a diferentes culturas”. Marc Márquez, campeón del MotoGP, sobre una nueva edición del Gran Premio en Argentina.
22. “Hablábamos con el Muñeco (Marcelo Gallardo) en ese momento, con Enzo Pérez también. Pero bueno, justo quedaron eliminados con Vélez (de la Copa Libertadores) y no daba para hacerlo”. Luis Suárez, al explicar por qué no se concretó su pase a River.
23. “No me puedo sentir identificado porque es infinitamente mejor que yo. Jamás creo que yo pueda lograr que la gente salga a festejar como él lo logró con el Mundial. ¿Vos viste la cantidad de gente que se juntó en el festejo de Argentina? Andá a tocarle el culo”. Javier Milei, al referirse a Lionel Scaloni y la consagración mundial.
24. “Flores nunca me dio la oportunidad de jugar de delantero. Me ponía de extremo… hasta de lateral derecho me llegó a poner. Una vez se lo dije: ‘yo no soy lateral, profe’. No sé si le cayó bien o mal, pero se lo dije con respeto”. Mauro Verón, al repasar su relación con Diego Flores durante su paso por San Martín.
25. “Cuando un jugador llegaba, o un DT, yo siempre les decía que nada es más importante que Boca Juniors, nadie es más importante que Boca Juniors. Las cosas funcionan cuando hay reglas, se logra la estabilidad que no es que la da una sola persona”. Mauricio Macri, al analizar la conducción institucional del club.
26. “Yo siempre lo dije: en mi época como presidente de un club, salimos campeones tres veces, jugamos dos promociones y no podíamos ascender. En una se logró, en otra no. Lo fundamental es no bajar los brazos, y creo que San Martín tiene eso claro: sigue apostando, duplicando esfuerzos. En algún momento, el objetivo se va a dar”. Claudio “Chiqui” Tapia, al hablar sobre San Martín y su lucha por ascender.
27. “De este juicio no me aparto porque no existe motivo alguno que lo justifique. No voy a dar lugar a la nulidad de este debate, ya que no hay ni siquiera una sospecha de parcialidad”. Julieta Makintach, jueza de la causa, al ratificar que continuará al frente del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
28. “Todos vamos a ser juzgados a fin de año, eso lo tengo claro. Y queremos lograrlo. Tantas derrotas, tantas veces lucharla… creemos que lo podemos conseguir”. Pablo Hernández, al ser presentado como manager de San Martín.
29. “Es un placer ver jugar a este equipo”. El ex wing José Núñez Piossek, al presenciar el triunfo de Los Pumas sobre los Lions.
30. “Todavía no hay una confirmación oficial, pero me dijeron que podría haber sido el último de esta etapa en Atlético. Son sentimientos encontrados. Le tengo mucho cariño al club, pero también me alegra haberlo visto este año desde que regresé. Ver cómo está todo hoy, después de haber arrancado desde el Argentino A, es muy emotivo”. Luis Miguel Rodríguez, al dejar Atlético Tucumán para regresar a Colón.
31. “El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central. Es el deseo que tiene mi familia y yo”. Ángel Di María, al concretar su regreso a Rosario Central tras su etapa en el fútbol europeo.
32. “Hay que conseguir cosas importantes. Paso a paso, hay que ganar la mayor cantidad de títulos posibles”. Leandro Paredes, en declaraciones posteriores a su regreso al fútbol argentino con Boca.
33. “Lo soñé y lo puse como objetivo”. Joaquín Cisneros (h), al contar cómo vivió el podio conseguido en el Panamericano Junior.
34. “Por lo que declaró ‘Leo’ va a ser emotivo, especial y lindo. Si es verdad que es el último partido por Eliminatorias, hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo voy a disfrutar. Es un placer tenerlo y poder entrenarlo”. Lionel Scaloni, al referirse a la posibilidad de que Messi dispute su último partido de Eliminatorias.
35. “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido”. Lionel Messi, tras disputar su último partido por Eliminatorias como local.
36. “Fueron un montón de emociones antes de empezar, durante y al final. Me voy con un poco de bronca por el resultado, pero lo disfruté muchísimo: con el equipo, con amigas y con esta camiseta. Estoy muy agradecida al club y feliz de poder volver en este momento”. Victoria Sauze, al regresar a Tucumán Rugby.
37. “Me sentí muy cómodo, el cuerpo se fue soltando a medida que fueron pasando los kilómetros. Estoy muy emocionado. Siempre cuando cruzo la meta pienso en mi familia”. Ezequiel Chavarría, tras ganar los 21K de LA GACETA.
38. “Ese tal ‘Nacho’ (Golobisky) se encargó de ensuciarnos. Son un desastre, prometen cosas a los empleados y no cumplen con nada. Con Godoy Cruz acá será mi último partido con Atlético”. Leandro Díaz, luego de la derrota ante San Lorenzo, en un fuerte descargo público.
39. “Hay que tener paciencia. Estas cosas se van a arreglar. Los jugadores van a rendir como saben, vamos a ganar el próximo partido de local y vamos a conseguir la tranquilidad que necesitamos. Atlético Tucumán seguirá siendo el único equipo del norte argentino en Primera División”. Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, con una chicana dirigida a San Martín.
40. “A veces da la sensación de que están más pendientes de las elecciones que de los jugadores. Y eso se nota. Nosotros no estamos pensando en política, estamos pensando en salvar al club y en dejarlo donde merece estar”. Guillermo Acosta, en medio del conflicto dirigencial por el reclamo de premios en Atlético Tucumán.
41. “Físicamente me siento perfecto, estoy bien. No tengo dudas que puedo hacer un gran Mundial. Me voy a sentir mejor en este, realmente lo pienso, voy a estar mejor. Nuestro objetivo va a ser poder ser el mejor equipo en el día. Que eso podemos llegar a serlo. Entonces, si nosotros entendemos... podemos llegar a ser el mejor equipo del día y nunca sabés: si siete veces fuiste el mejor equipo del día, sos campeón del mundo”. Emiliano ‘Dibu’ Martínez, al proyectar su participación en el Mundial 2026.
42. “Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”. El ex jugador de la selección de Francia Djibril Cissé, al reavivar la rivalidad con la selección argentina tras la final del Mundial de Qatar 2022.
43. “Era una etapa que había cerrado con lo que vivimos el año pasado. Estoy enfocado en mis proyectos laborales y viajando muchísimo. Pero el lunes volví a conectar con los chicos, y creo que eso impulsó esta vuelta. Además de la pasión que tengo por el rugby, que es lo que más me gusta hacer”. Nicolás Sánchez, al anunciar su regreso al rugby local con Lawn Tennis.
44. “La Q2 era imposible. Es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada... no sale”. Franco Colapinto, tras la clasificación en el Gran Premio de México.
45. “Me voy con una desilusión porque estábamos cumpliendo con lo que se nos había pedido. Mantener la categoría y pelear el ingreso a los playoffs. Siempre estuvimos dentro de ese objetivo. No esperaba lo que finalmente sucedió”. Lucas Pusineri, luego de su salida como entrenador de Atlético Tucumán.
46. “El hincha puede estar tranquilo. Acá hay una persona que va a dejar todo por el club”. Hugo Colace, al asumir como director técnico de Atlético Tucumán.
47. “El árbitro se equivoca y se va a seguir equivocando”. Luis Lobo Medina, en una confesión pública durante su participación en el programa Fuerte al Medio.
48. “Una desilusión muy grande. Frustración, porque no logramos el ascenso que tanto buscábamos. Hicimos todo lo posible, con errores, pero con buena intención. El golpe más fuerte fue Rosario: ese partido nos quebró a todos”. Rubén Moisello, al dejar la presidencia de San Martín tras no conseguir el ascenso.
49. “Es increíble, fue un gran apoyo del público. Es algo que me recordaré por toda mi vida”. La ucraniana Oleksandra Oliynykova, tras consagrarse campeona del Tucumán Open WTA 125.
50. “San Martín está en una crisis. Los recursos son escasos. Tenemos fondos comprometidos. Falta cerrar detalles, pero creemos que estamos en la senda correcta para soportar la situación y pagar lo que corresponda desde el momento en que asumamos”. Oscar Mirkin, al asumir como presidente de San Martín y describir el estado económico de la institución.
51. “Pasaron un montón de cosas en estos tres meses. Hay que aceptar la decisión. La comparto porque creo que me merecía la posibilidad de armar el equipo, pero estoy agradecido al club”. Mariano Campodónico, al ser despedido como entrenador de San Martín.