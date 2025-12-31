Un año, muchas voces: las frases que marcaron el balance deportivo en 2025

1. “Esto representa un anhelo y un sueño que tenía desde siempre, aunque parecía muy difícil de concretar. Creo que no hay antecedentes de algo similar, y que me haya tocado a mí es algo que me llena de orgullo. Te lo podría describir como una alegría inmensa”. Ariel Martos, al ser oficializado como técnico de San Martín, en el anuncio formal de su llegada y el inicio de su primer ciclo como entrenador principal.