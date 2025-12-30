Secciones
Dos sábados a pura pasión: LA GACETA te regala los almanaques 2026 de Atlético y San Martín

Ambos almanaques tienen medidas de 64 x 45,5 cm, están impresos en papel ilustración y fueron diseñados como piezas de colección.

Hace 1 Hs

El fútbol tucumano vuelve a ser protagonista con una propuesta especial de LA GACETA para comenzar el año. En dos sábados consecutivos, el diario entregará de regalo los almanaques 2026 de Atlético Tucumán y San Martín, dos clubes que representan la pasión y la identidad de toda una provincia.

El sábado 3, los lectores podrán llevarse el almanaque de Atlético Tucumán, con una imagen emblemática del Monumental José Fierro y un diseño pensado para acompañar a los hinchas durante todo el año.

El sábado 10, será el turno del almanaque de San Martín, con una poderosa postal de Ciudadela y el sentimiento ciruja como protagonista.

Ambos almanaques tienen medidas de 64 x 45,5 cm, están impresos en papel ilustración y fueron diseñados como piezas de colección, ideales para el hogar, la oficina o cualquier espacio donde se viva el fútbol.

Con esta acción, LA GACETA reafirma su compromiso con el deporte y con las pasiones que atraviesan a los tucumanos, acompañando a los lectores con contenidos y propuestas que forman parte de su identidad.

Dos sábados. Dos pasiones.

Los almanaques 2026 de Atlético Tucumán y San Martín, de regalo con LA GACETA.

