Protegé tu Android: estos son los ajustes que debés hacer antes de comenzar el 2026

Con el objetivo de transformar el móvil en una fortaleza durante 2026, conviene ejecutar modificaciones críticas en el menú de ajustes para resguardar la privacidad y los datos sensibles. Estas acciones permiten un control más estricto sobre la ubicación geográfica y optimizan el consumo de la batería al limitar procesos en segundo plano. stos ajustes preventivos, garantizan una navegación más segura y un rendimiento superior del sistema operativo frente a las exigencias tecnológicas.