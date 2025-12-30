Protegé tu Android: estos son los ajustes que debés hacer antes de comenzar el 2026

El año nuevo se relaciona con la limpieza, esto es un buen pensamiento para aplicar tambien al orden de los archivos y dispositivos con memoria. La rápida evolución de las amenazas digitales, nos obliga a mantener la configuración de fábrica en dispositivos Android supone un peligro innecesario para cualquier usuario.
Con el objetivo de transformar el móvil en una fortaleza durante 2026, conviene ejecutar modificaciones críticas en el menú de ajustes para resguardar la privacidad y los datos sensibles. Estas acciones permiten un control más estricto sobre la ubicación geográfica y optimizan el consumo de la batería al limitar procesos en segundo plano. stos ajustes preventivos, garantizan una navegación más segura y un rendimiento superior del sistema operativo frente a las exigencias tecnológicas.
Cómo ajustar el celular para tener más seguridad en Año Nuevo
Desactiva el escaneo de Wi-Fi y Bluetooth
Incluso sin un uso activo, el dispositivo rastrea redes y equipos cercanos de manera constante bajo el pretexto de optimizar la geolocalización. Esta actividad agota la autonomía de la batería y facilita que diversos servicios sigan tus desplazamientos mediante balizas digitales. Para corregir esto, accede a Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación y apaga las opciones de búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth.
Notificaciones privadas en la pantalla de bloqueo
La configuración inicial de muchos terminales permite la lectura de mensajes privados y claves bancarias con el equipo bloqueado, lo cual representa una vulnerabilidad crítica. El control de esta información resulta vital para evitar que terceros observen datos sensibles sin autorización. La solución consiste en entrar a Ajustes > Notificaciones > Notificaciones en pantalla de bloqueo y elegir la opción para ocultar contenido sensible o no mostrar avisos.
Gemini en Android Auto: El copiloto inteligente
La inteligencia artificial de Gemini se integra en la interfaz de conducción para gestionar herramientas de navegación, mensajería y entretenimiento de forma eficiente. Esta tecnología permite una interacción más fluida con las funciones del vehículo, logrando que la organización personal y la música operen mediante comandos avanzados. Gracias a este asistente, la experiencia al volante gana dinamismo y seguridad mediante el apoyo constante de la IA.
Activa la “Navegación Segura Mejorada”
El navegador Google Chrome ofrece un nivel de seguridad superior que alerta sobre portales web maliciosos o posibles filtraciones de claves de acceso. Esta protección opera de manera inmediata mientras navegas por la red, previniendo incidentes antes de que ocurran. Para activarlo, abre el menú de Chrome, dirígete a Configuración > Privacidad y seguridad > Navegación segura y marca la casilla de protección mejorada.
Restablecimiento automático de permisos
Resulta común otorgar acceso a la cámara o al micrófono a programas que pronto quedan en el olvido, permitiendo un espionaje silencioso. La configuración moderna permite revocar estos privilegios de forma automática si la herramienta permanece inactiva durante un tiempo prolongado. Dentro de Ajustes > Aplicaciones, activa la función para retirar permisos en aplicaciones sin uso y mantén la privacidad bajo control.
Ubicación aproximada, no exacta
La mayoría de los servicios, como los de meteorología o descuentos, operan correctamente sin conocer tu posición geográfica con precisión milimétrica. Restringir este dato mejora el anonimato del usuario sin sacrificar la utilidad de las herramientas digitales. En la sección de Ajustes > Aplicaciones, selecciona los programas con acceso al GPS y desactiva el interruptor de ubicación precisa en favor del modo aproximado.