El reclamo de una sobreviviente de Cromañón a 21 años de la masacre

“Atrás de Cromañón hay un derecho a la cultura, un derecho a divertirnos, un derecho a que podamos ir a tomar un café, ver una obra de teatro, un recital, o un partido de fútbol y podamos estar tranquilos de que ese lugar está habilitado correctamente, de que es un lugar seguro", explicó Codaro sobre las actividades de concientización que se realizan en torno a Cromañón