Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Continuidad y proyecto: Estudiantes le renovó el contrato a Eduardo Domínguez por dos años

El técnico campeón del Clausura y del Trofeo de Campeones seguirá al frente del equipo en una temporada con múltiples desafíos.

SIGUE. Pese a los rumores, Domínguez seguirá siendo el DT de Estudiantes. SIGUE. Pese a los rumores, Domínguez seguirá siendo el DT de Estudiantes.
Hace 3 Hs

Eduardo Domínguez continuará como entrenador de Estudiantes de La Plata. Así lo confirmó oficialmente el club, que anunció la renovación del contrato del “Barba” por dos temporadas más, consolidando uno de los ciclos más exitosos del fútbol argentino reciente.

“Estamos felices de que Eduardo y su equipo se queden en casa. Todavía tenemos un largo camino por recorrer juntos”, expresó la institución en un comunicado difundido en sus redes oficiales. El entrenador, nacido en Lanús, es hoy el DT con mayor continuidad en la Primera División.

El 2026 será un año cargado para Estudiantes: disputará el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. A esto se suman finales ya aseguradas: Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones, tras la consagración reciente en San Nicolás.

Desde su llegada en marzo de 2023, Domínguez dirigió 157 partidos, con 71 triunfos, 41 empates y 45 derrotas. Bajo su mando, el Pincha ganó cinco títulos, cortó sequías históricas y volvió a competir al máximo nivel también en el plano continental.

Continuidad y proyecto: Estudiantes le renovó el contrato a Eduardo Domínguez por dos años

Un ciclo que todavía tiene capítulos por escribirse

Más allá de los logros, Domínguez insiste en un mensaje: no conformarse. “No quedarnos con lo logrado, sino recordar cómo lo conseguimos”, dijo alguna vez. Estudiantes apuesta a esa convicción como hoja de ruta para sostener su identidad competitiva.

Temas Racing ClubClub Estudiantes de La PlataClub Atlético PlatenseEduardo DomínguezArgentinaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional
1

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana
2

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

La Justicia cayó sobre bancos y financieras
3

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo
4

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre
5

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema
6

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Más Noticias
Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

Escándalo en la AFA: allanaron la casa del dueño de la empresa que recaudaba millones de dólares de la Selección

Escándalo en la AFA: allanaron la casa del dueño de la empresa que recaudaba millones de dólares de la Selección

A 12 años del accidente, la esposa de Schumacher rompió el silencio con un mensaje conmovedor

A 12 años del accidente, la esposa de Schumacher rompió el silencio con un mensaje conmovedor

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Comentarios