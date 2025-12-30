Continuidad y proyecto: Estudiantes le renovó el contrato a Eduardo Domínguez por dos años

Eduardo Domínguez continuará como entrenador de Estudiantes de La Plata. Así lo confirmó oficialmente el club, que anunció la renovación del contrato del “Barba” por dos temporadas más, consolidando uno de los ciclos más exitosos del fútbol argentino reciente.
“Estamos felices de que Eduardo y su equipo se queden en casa. Todavía tenemos un largo camino por recorrer juntos”, expresó la institución en un comunicado difundido en sus redes oficiales. El entrenador, nacido en Lanús, es hoy el DT con mayor continuidad en la Primera División.
El 2026 será un año cargado para Estudiantes: disputará el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. A esto se suman finales ya aseguradas: Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones, tras la consagración reciente en San Nicolás.
Desde su llegada en marzo de 2023, Domínguez dirigió 157 partidos, con 71 triunfos, 41 empates y 45 derrotas. Bajo su mando, el Pincha ganó cinco títulos, cortó sequías históricas y volvió a competir al máximo nivel también en el plano continental.
Un ciclo que todavía tiene capítulos por escribirse
Más allá de los logros, Domínguez insiste en un mensaje: no conformarse. “No quedarnos con lo logrado, sino recordar cómo lo conseguimos”, dijo alguna vez. Estudiantes apuesta a esa convicción como hoja de ruta para sostener su identidad competitiva.