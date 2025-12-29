¿Eduardo Domínguez se va de Estudiantes?

Este lunes es una jornada decisiva para Estudiantes de La Plata: en las próximas horas se sabrá si Eduardo Domínguez continuará como entrenador del club o si su ciclo llega a su fin tras una racha de éxitos que incluyó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones en 2025.
La definición se dará en una reunión entre el cuerpo técnico y los dirigentes, encabezados por el mánager Agustín Alayes, quien dejó en claro días atrás que la intención es mantener al entrenador, pero que antes se deben evaluar “las condiciones del año que viene”, en referencia a una baja de presupuesto que podría marcar la diferencia en la negociación.
El diálogo entre las partes viene siendo fluido, aunque con puntos de tensión: hubo una propuesta de aumento que no conformó plenamente a Domínguez, y la dirigencia busca ser honesta con el proyecto futbolístico y con las realidades financieras del club. Para avanzar, ambos deberán ceder en algún aspecto si quieren encontrar un entendimiento que permita que el entrenador siga al frente del plantel.
Sumado a esto, en los últimos días surgieron rumores de interés desde el exterior, como un supuesto sondeo de Flamengo, aunque ese interés se atenuó cuando el club brasileño confirmó la continuidad de Filipe Luis. También circuló alguna vinculación con Boca, pero esos trascendidos se desestimaron con la confirmación de que Claudio Úbeda seguirá al frente del Xeneize en 2026.
Domínguez cerró 2025 como uno de los entrenadores más exitosos del país, con cinco títulos en su ciclo. Su continuidad es vista por muchos como una pieza clave para encarar el Torneo Apertura 2026, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Libertadores.
A la espera de una definición que podría cambiar la hoja de ruta del Pincha, Estudiantes transita uno de sus momentos más cruciales del verano: o consolidará continuidad y proyecto, o bien quedará abierta la puerta a una reconfiguración del banco técnico en plena antesala de un año competitivo.