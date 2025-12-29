Escalada en Venezuela: Trump confirmó el primer ataque terrestre contra una base logística de "narcobuques"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes la destrucción de una zona de atraque utilizada supuestamente por embarcaciones de narcotráfico vinculadas a Venezuela. El anuncio podría constituir el primer ataque terrestre reconocido oficialmente dentro de la campaña militar que Washington despliega contra los cárteles en América Latina.
La revelación se produjo en su residencia de Mar-a-Lago, donde Trump recibió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ante los periodistas, el mandatario dio detalles de la operación: "Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área; es el área de implementación... Y eso ya no existe".
Si bien Trump no precisó si la operación fue ejecutada por fuerzas militares o por la CIA, ni especificó la ubicación exacta más allá de señalar que fue "a lo largo de la costa", sus declaraciones confirman lo que había deslizado en una entrevista radial el viernes pasado. En esa ocasión, aseguró haber hecho "volar por los aires" una instalación desde donde salían los barcos. "Los golpeamos muy duro", había afirmado.
Presión máxima sobre Maduro
Este ataque marca una intensificación drástica en la estrategia de la Casa Blanca contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el "Cartel de los Soles". Cabe recordar que EE. UU. ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que facilite su captura.
Al ser consultado sobre sus contactos diplomáticos, Trump reconoció haber hablado "bastante recientemente" con Maduro, tras una llamada en noviembre, pero se mostró escéptico sobre los resultados: "No sale gran cosa de eso".
Silencio en Venezuela
Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte del gobierno venezolano. Por su lado, el Pentágono derivó todas las consultas a la Casa Blanca, manteniendo un hermetismo operativo.
El contexto en la región es de alta volatilidad. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han realizado numerosos ataques contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de más de un centenar de muertos. Organizaciones de derechos humanos han alertado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, algo que Washington niega categóricamente bajo la bandera de la lucha contra el "narcoterrorismo".
A esto se suma el bloqueo petrolero ordenado por Trump, quien acusa a Caracas de usar la venta de crudo para financiar actividades ilícitas. Venezuela, por su parte, sostiene que el objetivo final de Estados Unidos es derrocar a Maduro para apoderarse de las mayores reservas petroleras del planeta.