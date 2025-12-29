Escalada en Venezuela: Trump confirmó el primer ataque terrestre contra una base logística de "narcobuques"

Si bien Trump no precisó si la operación fue ejecutada por fuerzas militares o por la CIA, ni especificó la ubicación exacta más allá de señalar que fue "a lo largo de la costa", sus declaraciones confirman lo que había deslizado en una entrevista radial el viernes pasado. En esa ocasión, aseguró haber hecho "volar por los aires" una instalación desde donde salían los barcos. "Los golpeamos muy duro", había afirmado.